https://sputnikarabic.ae/20230310/استراتيجية-عسكرية-روسية-جديدة-وكينجال-واحدة-منها-1074561188.html
استراتيجية عسكرية روسية جديدة و"كينجال" واحدة منها
استراتيجية عسكرية روسية جديدة و"كينجال" واحدة منها
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية الأوكرانية بصواريخ "كينجال"، ضابط في المخابرات الأمريكية: الصراع في أوكرانيا اقترب من نهايته،... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T14:11+0000
2023-03-10T14:11+0000
2023-03-10T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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استراتيجية عسكرية روسية جديدة وكينجال واحدة منها
استراتيجية عسكرية روسية جديدة وكينجال واحدة منها
القوات الروسية استهدفت مواقع محددة للبنية التحيتية العسكرية للجيش الأوكراني بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية كرد على الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة بريانسك الروسية.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري اللواء رضا شريقي قائلا:المقاومة في العراق لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف إيران عسكرياقام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بجولة إلى الشرق الأوسط بدأها بالأردن وتشمل مصر وإسرائيل وزيارة مفاجئة له إلى بغداد للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويرى مراقبوان أن زيارة أوستن لم تكن عبثية، بل جاءت بالتزامن مع تعالي الأصوات الأمريكية الإسرائيلية بتوجيه ضربة الى طهران.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
استراتيجية عسكرية روسية جديدة و"كينجال" واحدة منها
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية الأوكرانية بصواريخ "كينجال"، ضابط في المخابرات الأمريكية: الصراع في أوكرانيا اقترب من نهايته، لويد أوستن في الشرق الأوسط وزيارة مفاجئة إلى بغداد، الصين تزيد ميزانيتها العسكرية والبنتاغون يطلب تمويلا كبيرا لقوات المحيط الهادئ.
القوات الروسية استهدفت مواقع محددة للبنية التحيتية العسكرية للجيش الأوكراني بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية كرد على الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة بريانسك الروسية.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري اللواء رضا شريقي قائلا:
"ما زلت عند رأي بأن الأمور ستتطور إلى مرحلة الكبس على الزر النووي ثم بعدها تأتي المفاوضات وروسيا لديها الكثير من القدرات العسكرية التي لم تستخدمها بعد وصواريخ كينجال واحدة من الأسلحة التقنية الروسية المتطورة".
المقاومة في العراق لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف إيران عسكريا
قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بجولة إلى الشرق الأوسط بدأها بالأردن وتشمل مصر وإسرائيل وزيارة مفاجئة له إلى بغداد للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويرى مراقبوان أن زيارة أوستن لم تكن عبثية، بل جاءت بالتزامن مع تعالي الأصوات الأمريكية الإسرائيلية بتوجيه ضربة الى طهران.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي قائلا:
"إن المقاومة في العراق لن تسمح أبدا باستهداف إيران عسكريا وأن حلفاء إيران في المنطقة ينتظرون المنازلة الكبرى مع العدو الصهيوني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...