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https://sputnikarabic.ae/20230310/انطلاق-ماراثون-فلسطين-الدولي-التاسع-في-بيت-لحم-1074557490.html
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلق في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية ماراثون فلسطين الدولي التاسع، بمشاركة نحو 10 آلاف متسابق، يمثلون 90 دولة. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T13:53+0000
2023-03-10T13:53+0000
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وبدأ السباق من ساحة كنيسة المهد، مرورا بشارع المهد، ومسجد بلال بن رباح، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة، وشارع القدس الخليل، ومخيم الدهيشة، وبلدة الخضر، ومن ثم العودة إلى المسار نفسه وصولاً إلى ساحة المهد.وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جبريل الرجوب، في كلمة قبل الانطلاق، إن "شعبنا في مقابل الانتهاكات الإسرائيلية يصر على صموده باعتباره نهج حياته، وبقدر ما يعبر المارثون عن عذاباتنا ومعاناتنا، فإنه في الوقت نفسه يعكس صمودنا وإصرارنا على الحياة، ومن هنا قررنا أن تستمر الفعالية كل عام".ويشمل الماراثون عدة سباقات، (42 كم)، و(21 كم)، و(10 كم)، وسباقًا خاصًا بالأسرة (سباق العائلة) لمسافة 5 كم. ويحمل هذا المارثون رسالة لدعم الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بحريتيهم.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, رياضة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, رياضة

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم

13:53 GMT 10.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
انطلق في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية ماراثون فلسطين الدولي التاسع، بمشاركة نحو 10 آلاف متسابق، يمثلون 90 دولة.
وبدأ السباق من ساحة كنيسة المهد، مرورا بشارع المهد، ومسجد بلال بن رباح، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة، وشارع القدس الخليل، ومخيم الدهيشة، وبلدة الخضر، ومن ثم العودة إلى المسار نفسه وصولاً إلى ساحة المهد.

وجاء مارثون بيت لحم هذا العام تحت شعار "اركضوا للحرية"، وقالت اعتدال عبد الغني مديرة الماراثون لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ الرياضة هي أسرع وسيلة لإيصال رسالتنا إلى العالم، وكل عام يزداد المشاركين من دول العالم، وهذا العام وصل عدد المشاركين نحو 10 آلاف من 90 دولة، هم سفراء لنا إلى دولهم لنقل حقيقة ما يجري، مما يرونه بأعينهم من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال".

© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جبريل الرجوب، في كلمة قبل الانطلاق، إن "شعبنا في مقابل الانتهاكات الإسرائيلية يصر على صموده باعتباره نهج حياته، وبقدر ما يعبر المارثون عن عذاباتنا ومعاناتنا، فإنه في الوقت نفسه يعكس صمودنا وإصرارنا على الحياة، ومن هنا قررنا أن تستمر الفعالية كل عام".
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي التاسع في بيت لحم
ويشمل الماراثون عدة سباقات، (42 كم)، و(21 كم)، و(10 كم)، وسباقًا خاصًا بالأسرة (سباق العائلة) لمسافة 5 كم. ويحمل هذا المارثون رسالة لدعم الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بحريتيهم.
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