https://sputnikarabic.ae/20230310/باب-الفاتيكان-يصف-بوتين-بـالرجل-المهذب-1074543923.html
بابا الفاتيكان يصف بوتين بـ"الرجل المهذب"
بابا الفاتيكان يصف بوتين بـ"الرجل المهذب"
وصف بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الرجل المهذب". 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T09:33+0000
2023-03-10T09:33+0000
2023-03-10T09:34+0000
العالم
روسيا
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قال البابا فرانسيس في لقاء مع صحيفة "لا ريبوبليكا" إن "المصالح الإمبراطورية" لدول مختلفة متورطة بالصراع في أوكرانيا، وليس روسيا فقط.وأضاف قائلا: "في ما يزيد قليلا عن مائة عام، اندلعت ثلاثة حروب عالمية: 1914-1918، 1939-1945، والحرب الحالية هي أيضا حرب عالمية. لقد بدأت على شكل أجزاء، والآن لا يمكن لأحد أن يقول إن هذه ليست حربا عالمية. جميع القوى الكبرى متورطة فيها. ساحة المعركة هي أوكرانيا. الكل يقاتل هناك".ووفقا لبابا الفاتيكان "هناك مصالح إمبراطورية، ليس فقط لروسيا وإنما لإمبراطوريات أخرى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المصالح هي التي دفعت لأن تصبح مصالح الشعوب في المرتبة الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20210307/بابا-الفاتيكان-العراق-سيظل-في-القلب-وأدعو-جميع-الطوائف-للتعاون-لخدمة-الصالح-العام-1048300531.html
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العالم, روسيا
بابا الفاتيكان يصف بوتين بـ"الرجل المهذب"
09:33 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
وصف بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الرجل المهذب".
قال البابا فرانسيس في لقاء مع صحيفة "لا ريبوبليكا"
إن "المصالح الإمبراطورية" لدول مختلفة متورطة بالصراع في أوكرانيا، وليس روسيا فقط.
وأضاف قائلا: "في ما يزيد قليلا عن مائة عام، اندلعت ثلاثة حروب عالمية: 1914-1918، 1939-1945، والحرب الحالية هي أيضا حرب عالمية. لقد بدأت على شكل أجزاء، والآن لا يمكن لأحد أن يقول إن هذه ليست حربا عالمية. جميع القوى الكبرى متورطة فيها. ساحة المعركة هي أوكرانيا. الكل يقاتل هناك".
وأكد البابا فرانسيس استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفا إياه بـ"الرجل المهذب".
ووفقا لبابا الفاتيكان "هناك مصالح إمبراطورية، ليس فقط لروسيا وإنما لإمبراطوريات أخرى"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المصالح هي التي دفعت لأن تصبح مصالح الشعوب في المرتبة الثانية.
وكان البابا قد حذر في وقت سابق، خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، من أن تحركات الناتو بالقرب من حدود روسيا قد تدفع موسكو لشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.