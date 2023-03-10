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https://sputnikarabic.ae/20230310/برلماني-روسي-يدعو-لمساواة-التشجيع-على-الإجهاض-بقتل-النفس-1074533696.html
برلماني روسي يدعو لمساواة التشجيع على الإجهاض بقتل النفس
برلماني روسي يدعو لمساواة التشجيع على الإجهاض بقتل النفس
أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، سلطان خامزايف، أنه يرى من الضروري مساواة دفع النساء وتشجيعهن على الإجهاض بالقتل، ورفع مستوى المسؤولية بهذا الشأن في القانون... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T02:16+0000
2023-03-10T02:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الاجهاض
الصحة
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موسكو - سبوتنيك. وكانت النائبة الأولى لرئيس لجنة شؤون الأسرة في البرلمان الروسي، تاتيانا بوتسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجلس الدوما لا يناقش مسألة فرض حظر كامل على الإجهاض، ولكن من الضروري "إخراج" هذه العمليات التي يتم إجراؤها في العيادات والمشافي الخاصة، لتكون عملية الإجهاض "مرئية" من قبل الدولة.وقال خامزايف: "أنا أؤيد تحميل المسؤولية الجنائية عن إجراء عمليات الإجهاض. يجب أن تكون المسؤولية بحجم قتل شخص".وأشار النائب الروسي إلى أن هذا يجب أن يتعلق أولاً بالنساء اللواتي ليس لديهن مؤشرات للإجهاض من وجهة نظر طبية لأسباب صحية، مشددا على ضرورة رفع حجم المسؤولية على العيادات الخاصة إذا قامت بهذا العمليات "في الخفاء"، مخفية المعلومات حول عمليات الإجهاض.في الوقت نفسه، اعتبر خامزايف، أنه من الضروري توفير أموال وحوافز إضافية لتلك المؤسسات الطبية التي تُسجل انخفاضا في عدد حالات الإجهاض، وخلص النائب إلى "ضرورة أن يكون مصير المرأة وصحتها في المقام الأول، ولهذه الأهداف، على الدولة أن تفعل كل ما في وسعها".يذكر، أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد صرح، يوم 1 شباط/ فبراير الماضي، بأن عدد حالات الإجهاض في روسيا انخفض بأكثر من مرتين خلال الأعوام العشرة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الإجهاض-السري-في-المغرب-نساء-يبحثن-عن-تشريع-لإعفائهن-من-العقوبة--1068107804.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاجهاض, الصحة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاجهاض, الصحة

برلماني روسي يدعو لمساواة التشجيع على الإجهاض بقتل النفس

02:16 GMT 10.03.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورامرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك
امرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، سلطان خامزايف، أنه يرى من الضروري مساواة دفع النساء وتشجيعهن على الإجهاض بالقتل، ورفع مستوى المسؤولية بهذا الشأن في القانون الجنائي الروسي، وكذلك تقديم مدفوعات مالية إضافية للمستشفيات التي تسجل انخفاضا في عدد حالات الإجهاض.
موسكو - سبوتنيك. وكانت النائبة الأولى لرئيس لجنة شؤون الأسرة في البرلمان الروسي، تاتيانا بوتسكايا، قد صرحت لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجلس الدوما لا يناقش مسألة فرض حظر كامل على الإجهاض، ولكن من الضروري "إخراج" هذه العمليات التي يتم إجراؤها في العيادات والمشافي الخاصة، لتكون عملية الإجهاض "مرئية" من قبل الدولة.
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وقال خامزايف: "أنا أؤيد تحميل المسؤولية الجنائية عن إجراء عمليات الإجهاض. يجب أن تكون المسؤولية بحجم قتل شخص".
وأشار النائب الروسي إلى أن هذا يجب أن يتعلق أولاً بالنساء اللواتي ليس لديهن مؤشرات للإجهاض من وجهة نظر طبية لأسباب صحية، مشددا على ضرورة رفع حجم المسؤولية على العيادات الخاصة إذا قامت بهذا العمليات "في الخفاء"، مخفية المعلومات حول عمليات الإجهاض.
في الوقت نفسه، اعتبر خامزايف، أنه من الضروري توفير أموال وحوافز إضافية لتلك المؤسسات الطبية التي تُسجل انخفاضا في عدد حالات الإجهاض، وخلص النائب إلى "ضرورة أن يكون مصير المرأة وصحتها في المقام الأول، ولهذه الأهداف، على الدولة أن تفعل كل ما في وسعها".
يذكر، أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد صرح، يوم 1 شباط/ فبراير الماضي، بأن عدد حالات الإجهاض في روسيا انخفض بأكثر من مرتين خلال الأعوام العشرة الماضية.
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