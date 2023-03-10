عربي
https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-تعلن-مساعدة-فرنسا-على-زيادة-سعة-مراكز-احتجاز-المهاجرين-لمنعهم-من-الوصول-إليها-1074567142.html
بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها
بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة المتحدة ستساعد في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:09+0000
2023-03-10T15:09+0000
بريطانيا
أخبار فرنسا
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43736dad3d978942d2bd49ad57603378.jpg
وقال مكتب رئيس الوزراء إن المركز الجديد سيدعم الجهود الفرنسية لزيادة سعة الاحتجاز للمهاجرين، مما يسمح لمزيد من المهاجرين الذين قد يسافرون عبر طرق خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، لكي يتم إبعادهم من خلال الساحل الفرنسي.وتعمل الحزمة المالية الجديدة على نشر مزيد من الأمن الفرنسي وزيادة إسهام التكنولوجيا في دوريات الشواطئ، حسب شبكة "سكاي نيوز". وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "للمرة الأولى، ستساعد المملكة المتحدة في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع مستوى الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم عبر القناة".وأضاف أن المركز الجديد قد يسهم في تقليل عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/تقارير-حكومية-فرنسا-تنفق-على-اللاجئين-الأوكرانيين-ضعف-ما-تنفقه-على-المهاجرين-الآخرين-1074151598.html
بريطانيا
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_058a7ebb31e96d09c54002f6eba5d242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار فرنسا , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار فرنسا , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها

15:09 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة المتحدة ستساعد في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور القناة الفاصلة بين الدولتين.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن المركز الجديد سيدعم الجهود الفرنسية لزيادة سعة الاحتجاز للمهاجرين، مما يسمح لمزيد من المهاجرين الذين قد يسافرون عبر طرق خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، لكي يتم إبعادهم من خلال الساحل الفرنسي.
وتعمل الحزمة المالية الجديدة على نشر مزيد من الأمن الفرنسي وزيادة إسهام التكنولوجيا في دوريات الشواطئ، حسب شبكة "سكاي نيوز".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
تقارير حكومية: فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين
28 فبراير, 17:01 GMT
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "للمرة الأولى، ستساعد المملكة المتحدة في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع مستوى الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم عبر القناة".
وأضاف أن المركز الجديد قد يسهم في تقليل عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала