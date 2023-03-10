https://sputnikarabic.ae/20230310/بريطانيا-تعلن-مساعدة-فرنسا-على-زيادة-سعة-مراكز-احتجاز-المهاجرين-لمنعهم-من-الوصول-إليها-1074567142.html
بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها
بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة المتحدة ستساعد في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:09+0000
2023-03-10T15:09+0000
2023-03-10T15:09+0000
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وقال مكتب رئيس الوزراء إن المركز الجديد سيدعم الجهود الفرنسية لزيادة سعة الاحتجاز للمهاجرين، مما يسمح لمزيد من المهاجرين الذين قد يسافرون عبر طرق خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، لكي يتم إبعادهم من خلال الساحل الفرنسي.وتعمل الحزمة المالية الجديدة على نشر مزيد من الأمن الفرنسي وزيادة إسهام التكنولوجيا في دوريات الشواطئ، حسب شبكة "سكاي نيوز". وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "للمرة الأولى، ستساعد المملكة المتحدة في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع مستوى الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم عبر القناة".وأضاف أن المركز الجديد قد يسهم في تقليل عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/تقارير-حكومية-فرنسا-تنفق-على-اللاجئين-الأوكرانيين-ضعف-ما-تنفقه-على-المهاجرين-الآخرين-1074151598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار فرنسا , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار فرنسا , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة المتحدة ستساعد في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور القناة الفاصلة بين الدولتين.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن المركز الجديد سيدعم الجهود الفرنسية لزيادة سعة الاحتجاز للمهاجرين، مما يسمح لمزيد من المهاجرين الذين قد يسافرون عبر طرق خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، لكي يتم إبعادهم من خلال الساحل الفرنسي.
وتعمل الحزمة المالية الجديدة على نشر مزيد من الأمن الفرنسي وزيادة إسهام التكنولوجيا في دوريات الشواطئ، حسب شبكة
"سكاي نيوز".
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "للمرة الأولى، ستساعد المملكة المتحدة
في تمويل مركز احتجاز في فرنسا لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع مستوى الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم عبر القناة".
وأضاف أن المركز الجديد قد يسهم في تقليل عدد المهاجرين
إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية.