https://sputnikarabic.ae/20230228/تقارير-حكومية-فرنسا-تنفق-على-اللاجئين-الأوكرانيين-ضعف-ما-تنفقه-على-المهاجرين-الآخرين-1074151598.html
تقارير حكومية: فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين
تقارير حكومية: فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين
قالت تقارير حكومية إن فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T17:01+0000
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باريس- سبوتنيك. ووفق تقرير أعدته الغرفة الفرنسية فقد أنفقت باريس ما مجموعه 634 مليون يورو (673 مليون دولار) على اللاجئين من أوكرانيا، وهو ضعف المبلغ المخصص لمساعدة طالبي اللجوء القادمين تقليديا من بلدان أخرى.وقال: "قبلت فرنسا 115000 لاجئ أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال، وقد أنفقت الدولة إجمالي 634 مليون يورو [673 مليون دولار] عليهم".وأشارت إلى أن "توفير السكن للاجئين من أوكرانيا يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات الفرنسية، حيث لا يزال 60 ألف مكان من أصل 87 ألف مكان تم إنشاؤه لهم مشغولًا".وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد أوضحت الأسبوع الماضي، أن باريس تخطط لتوفير سكن دائم للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بعد بدء العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير 2022.يشار إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين قد نزحوا إلى الدول الأوروبية بحثًا عن اللجوء، عقب بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط 2022، حيث تم تسجيل أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا حتى الآن، كما يتضح من بيانات الأمم المتحدة.طالع أيضا: الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير
https://sputnikarabic.ae/20230223/فرنسا-تنفق-نصف-مليار-يورو-لاستقبال-اللاجئين-الأوكرانيين-1073911134.html
https://sputnikarabic.ae/20221114/ما-هي-الدول-التي-توجه-إليها-اللاجئون-من-أوكرانيا-1070148444.html
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
تقارير حكومية: فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين
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قالت تقارير حكومية إن فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين.
باريس- سبوتنيك. ووفق تقرير أعدته الغرفة الفرنسية فقد أنفقت باريس ما مجموعه 634 مليون يورو (673 مليون دولار) على اللاجئين من أوكرانيا، وهو ضعف المبلغ المخصص
لمساعدة طالبي اللجوء القادمين تقليديا من بلدان أخرى.
وقال: "قبلت فرنسا 115000 لاجئ أوكراني
، معظمهم من النساء والأطفال، وقد أنفقت الدولة إجمالي 634 مليون يورو [673 مليون دولار] عليهم".
وأوضحت أن إقامة هؤلاء في المدن الكبرى لم تكن متاحة، مؤكدة أن "التكلفة الإجمالية للإيواء الجماعي الذي تموله الحكومة مباشرة يقارب ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه على إيواء طالبي اللجوء التقليديين.
وأشارت إلى أن "توفير السكن للاجئين من أوكرانيا يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات الفرنسية، حيث لا يزال 60 ألف مكان من أصل 87 ألف مكان تم إنشاؤه لهم مشغولًا".
14 نوفمبر 2022, 10:13 GMT
وكانت رئيسة
الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد أوضحت الأسبوع الماضي، أن باريس تخطط لتوفير سكن دائم للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بعد بدء العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير 2022.
كما شجعت السلطات الفرنسية مواطنيها على قبول اللاجئين الأوكرانيين من خلال دفع 150 يورو شهريًا للعائلات لاستضافتهم، حيث استوعبت أكثر من 900 أسرة حوالي 30 ألف مهاجر من أوكرانيا، وفقًا لتقديرات الحكومة.
يشار إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين قد نزحوا إلى الدول الأوروبية بحثًا عن اللجوء، عقب بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط 2022، حيث تم تسجيل أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا حتى الآن، كما يتضح من بيانات الأمم المتحدة.