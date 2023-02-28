https://sputnikarabic.ae/20230228/تقارير-حكومية-فرنسا-تنفق-على-اللاجئين-الأوكرانيين-ضعف-ما-تنفقه-على-المهاجرين-الآخرين-1074151598.html

تقارير حكومية: فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين

تقارير حكومية: فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين

قالت تقارير حكومية إن فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكرانيين ضعف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T17:01+0000

2023-02-28T17:01+0000

2023-02-28T17:01+0000

العالم

أخبار فرنسا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050747387_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_253de8053ea8fb3cbeb01081b0e651aa.jpg

باريس- سبوتنيك. ووفق تقرير أعدته الغرفة الفرنسية فقد أنفقت باريس ما مجموعه 634 مليون يورو (673 مليون دولار) على اللاجئين من أوكرانيا، وهو ضعف المبلغ المخصص لمساعدة طالبي اللجوء القادمين تقليديا من بلدان أخرى.وقال: "قبلت فرنسا 115000 لاجئ أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال، وقد أنفقت الدولة إجمالي 634 مليون يورو [673 مليون دولار] عليهم".وأشارت إلى أن "توفير السكن للاجئين من أوكرانيا يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات الفرنسية، حيث لا يزال 60 ألف مكان من أصل 87 ألف مكان تم إنشاؤه لهم مشغولًا".وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد أوضحت الأسبوع الماضي، أن باريس تخطط لتوفير سكن دائم للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بعد بدء العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير 2022.يشار إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين قد نزحوا إلى الدول الأوروبية بحثًا عن اللجوء، عقب بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط 2022، حيث تم تسجيل أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا حتى الآن، كما يتضح من بيانات الأمم المتحدة.طالع أيضا: الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير

https://sputnikarabic.ae/20230223/فرنسا-تنفق-نصف-مليار-يورو-لاستقبال-اللاجئين-الأوكرانيين-1073911134.html

https://sputnikarabic.ae/20221114/ما-هي-الدول-التي-توجه-إليها-اللاجئون-من-أوكرانيا-1070148444.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا