https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تطالب-مجلس-الأمن-بعقد-اجتماع-حول-مشكلة-روسوفوبيا-1074587113.html
روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول مشكلة "روسوفوبيا"
روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول مشكلة "روسوفوبيا"
أعلن النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع بشأن مناقشة مشكلة... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T19:02+0000
2023-03-10T19:02+0000
2023-03-10T19:02+0000
روسيا
العالم
الامم المتحدة
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وقال بوليانسكي عبر قناته في "تلغرام": "طلبنا اليوم عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 مارس بشأن "روسوفوبيا"، كعامل يعيق البحث عن حلول طويلة الأمد ومستدامة للأزمة الأوكرانية. بالطبع، سنتحدث عن "روسوفوبيا" في كل من أوكرانيا والغرب".وأضاف بوليانسكي: "سيتم الإعلان عن أسماء المتحدثين عشية الاجتماع، حتى لا يتعرضوا لضغوط أعدائنا كما هو الحال في كثير من الأحيان".وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وبالتزامن مع ذلك، ظهر جليًّا المستوى المرتفع من الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس)، في بلدان الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الأمم-المتحدة-تطالب-بمشاركة-جهات-متخصصة-ومختلفة-في-التحقيقات-بشأن-التيار-الشمالي-1074496401.html
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روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول مشكلة "روسوفوبيا"
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أعلن النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع بشأن مناقشة مشكلة "روسوفوبيا"، يوم 14 مارس/ آذار.
وقال بوليانسكي عبر قناته في "تلغرام": "طلبنا اليوم عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 مارس بشأن "روسوفوبيا"، كعامل يعيق البحث عن حلول طويلة الأمد ومستدامة للأزمة الأوكرانية. بالطبع، سنتحدث عن "روسوفوبيا" في كل من أوكرانيا والغرب".
وأضاف بوليانسكي: "سيتم الإعلان عن أسماء المتحدثين عشية الاجتماع، حتى لا يتعرضوا لضغوط أعدائنا كما هو الحال في كثير من الأحيان".
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وبالتزامن مع ذلك، ظهر جليًّا المستوى المرتفع من الـ "روسوفوبيا" (رهاب الروس)، في بلدان الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص.