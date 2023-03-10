"سفير السياحة"... ميسي يزور السعودية هذا الشهر
07:31 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن زيارة مرتقبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة هذا الشهر.
نشر الوزير السعودي تغريدة تحدث فيها مرحبا بزيارة "سفير السياحة السعودية"، قائلا: "رحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".
I am happy to welcome our Tourism Ambassador and star Lionel Messi and his family and friends this month on his second visit to Saudi to enjoy our most beautiful tourism destinations, connect with our people and enjoy unique experiences! @VisitSaudi pic.twitter.com/GCpX6JLAVu— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) March 8, 2023
هذا وكان الوزير السعودي قد أعلن في مايو/ أيار من العام الماضي تعيين الأرجنتيني كسفير للسياحة السعودية، ناشرا تغريدة رحب فيها بالأرجنتيني وأصدقائه لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.
أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022
هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية pic.twitter.com/E9U6WsWWQA