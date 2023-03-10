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https://sputnikarabic.ae/20230310/سفير-السياحة-ميسي-يزور-السعودية-هذا-الشهر-1074540141.html
"سفير السياحة"... ميسي يزور السعودية هذا الشهر
"سفير السياحة"... ميسي يزور السعودية هذا الشهر
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن زيارة مرتقبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة هذا الشهر. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T07:31+0000
2023-03-10T07:33+0000
مجتمع
السعودية
رياضة
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نشر الوزير السعودي تغريدة تحدث فيها مرحبا بزيارة "سفير السياحة السعودية"، قائلا: "رحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".هذا وكان الوزير السعودي قد أعلن في مايو/ أيار من العام الماضي تعيين الأرجنتيني كسفير للسياحة السعودية، ناشرا تغريدة رحب فيها بالأرجنتيني وأصدقائه لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.
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السعودية, رياضة
السعودية, رياضة

"سفير السياحة"... ميسي يزور السعودية هذا الشهر

07:31 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن زيارة مرتقبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة هذا الشهر.
نشر الوزير السعودي تغريدة تحدث فيها مرحبا بزيارة "سفير السياحة السعودية"، قائلا: "رحب مجدداً بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".
هذا وكان الوزير السعودي قد أعلن في مايو/ أيار من العام الماضي تعيين الأرجنتيني كسفير للسياحة السعودية، ناشرا تغريدة رحب فيها بالأرجنتيني وأصدقائه لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.
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