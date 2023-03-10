https://sputnikarabic.ae/20230310/ميقاتي-لن-نسمح-باهتزاز-العلاقات-بين-لبنان-ودول-الخليج-1074554311.html
ميقاتي: لن نسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول الخليج
ميقاتي: لن نسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول الخليج
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إنه لن يسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، مثلما حدث على مدى السنوات... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T13:10+0000
2023-03-10T13:10+0000
2023-03-10T13:43+0000
لبنان
أخبار لبنان
مجلس التعاون الخليجي
السعودية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f7acd06bb971a482038a038f4ae1e914.jpg
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء.وأضاف ميقاتي أن دول الخليج لم يتركوا لبنان يوما، مؤكدا التزام بلاده بمكافحة تهريب الممنوعات إليهم وفي المقدمة المملكة العربية السعودية.وأوضح أنه من خلال فحص الحاويات المصدرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية وخصوصاً دول الخليج.وأشار ميقاتي إلى أنه من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يُعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث رسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد.وأكد أن التزام بيروت بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين.كما شدد ميقاتي على أن هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل، لافتا إلى أنه خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه مركزا تجاريا في شرق البحر الأبيض المتوسط.وكانت العلاقات بين لبنان ودول خليجية قد توترت في نهاية عام 2021، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول اليمن أثارت جدلا واسعا، واُعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بعد-زيارة-ميقاتي-وعون-للسعودية-وقطر-هل-ثمة-مقاربة-خليجية-لحل-أزمة-لبنان-وما-فرص-نجاحها؟-1071175460.html
لبنان
أخبار لبنان
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0651a3b32318b11c30dd3e840e748bc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, العالم العربي, الأخبار
ميقاتي: لن نسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول الخليج
13:10 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 13:43 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إنه لن يسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، مثلما حدث على مدى السنوات الماضية بسبب إساءات بالغة الخطورة دفعت ثمنها بلاده غاليا.
وحسب الوكالة
الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء.
وأضاف ميقاتي أن دول الخليج لم يتركوا لبنان يوما، مؤكدا التزام بلاده بمكافحة تهريب الممنوعات إليهم وفي المقدمة المملكة العربية السعودية.
وأوضح أنه من خلال فحص الحاويات المصدرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية وخصوصاً دول الخليج.
13 ديسمبر 2022, 19:21 GMT
وأشار ميقاتي إلى أنه من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يُعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث رسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد.
وأكد أن التزام بيروت بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
والشركاء الدوليين.
كما شدد ميقاتي على أن هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل، لافتا إلى أنه خطوة يمكن أن تساعد لبنان
على إعادة وضع نفسه مركزا تجاريا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكانت العلاقات بين لبنان ودول خليجية قد توترت في نهاية عام 2021، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول اليمن أثارت جدلا واسعا، واُعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.