https://sputnikarabic.ae/20230310/نقل-ما-لا-يقل-عن-9-طلاب-إلى-المستشفى-في-ميدانية-هيروشيما-اليابانية-بسبب-رائحة-كريهة--1074535368.html
نقل ما لا يقل عن 9 طلاب إلى المستشفى في ميدانية هيروشيما اليابانية بسبب رائحة كريهة
نقل ما لا يقل عن 9 طلاب إلى المستشفى في ميدانية هيروشيما اليابانية بسبب رائحة كريهة
نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة، عن الشرطة، أن تسعة طلاب على الأقل من مدرسة في مدينة هيروشيما اليابانية نقلوا إلى المستشفى بعد أن جعلتهم... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T05:45+0000
2023-03-10T05:45+0000
2023-03-10T05:50+0000
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طوكيو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في جامعة هيروشيما شودو مدرسة هيروشيما كيوسو الإعدادية والثانوية العليا.ولا يزال مصدر الرائحة غير معروف في الوقت الحالي.وذكر التقرير أن حالة أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى لم تكن مهددة للحياة.
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أخبار اليابان, العالم, تسمم
أخبار اليابان, العالم, تسمم
نقل ما لا يقل عن 9 طلاب إلى المستشفى في ميدانية هيروشيما اليابانية بسبب رائحة كريهة
05:45 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 05:50 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة، عن الشرطة، أن تسعة طلاب على الأقل من مدرسة في مدينة هيروشيما اليابانية نقلوا إلى المستشفى بعد أن جعلتهم رائحة كريهة يشعرون بمرض.
طوكيو - سبوتنيك
. ووفقا للتقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في جامعة هيروشيما شودو مدرسة هيروشيما كيوسو الإعدادية والثانوية العليا.
25 ديسمبر 2020, 04:45 GMT
ولا يزال مصدر الرائحة غير معروف في الوقت الحالي.
وذكر التقرير أن حالة أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى لم تكن مهددة للحياة.