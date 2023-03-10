عربي
https://sputnikarabic.ae/20230310/نقل-ما-لا-يقل-عن-9-طلاب-إلى-المستشفى-في-ميدانية-هيروشيما-اليابانية-بسبب-رائحة-كريهة--1074535368.html
نقل ما لا يقل عن 9 طلاب إلى المستشفى في ميدانية هيروشيما اليابانية بسبب رائحة كريهة
نقل ما لا يقل عن 9 طلاب إلى المستشفى في ميدانية هيروشيما اليابانية بسبب رائحة كريهة
نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة، عن الشرطة، أن تسعة طلاب على الأقل من مدرسة في مدينة هيروشيما اليابانية نقلوا إلى المستشفى بعد أن جعلتهم... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T05:45+0000
2023-03-10T05:50+0000
أخبار اليابان
العالم
تسمم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/03/1050029316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6107aa85b0678e41c5d4f3384c7106f.jpg
طوكيو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في جامعة هيروشيما شودو مدرسة هيروشيما كيوسو الإعدادية والثانوية العليا.ولا يزال مصدر الرائحة غير معروف في الوقت الحالي.وذكر التقرير أن حالة أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى لم تكن مهددة للحياة.
https://sputnikarabic.ae/20201225/اليابان-أولوية-التطعيم-ضد-كورونا-للمسنين-والمرضى-1047618444.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/03/1050029316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bf25490537b170452728717f9439b114.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, العالم, تسمم
أخبار اليابان, العالم, تسمم

نقل ما لا يقل عن 9 طلاب إلى المستشفى في ميدانية هيروشيما اليابانية بسبب رائحة كريهة

05:45 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 05:50 GMT 10.03.2023)
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
تابعنا عبرTelegram
نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة، عن الشرطة، أن تسعة طلاب على الأقل من مدرسة في مدينة هيروشيما اليابانية نقلوا إلى المستشفى بعد أن جعلتهم رائحة كريهة يشعرون بمرض.
طوكيو - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، وقع الحادث حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في جامعة هيروشيما شودو مدرسة هيروشيما كيوسو الإعدادية والثانوية العليا.
التدابير الصحية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا في طوكيو، اليابان 18 مايو  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2020
اليابان... أولوية التطعيم ضد كورونا للمسنين والمرضى
25 ديسمبر 2020, 04:45 GMT
ولا يزال مصدر الرائحة غير معروف في الوقت الحالي.
وذكر التقرير أن حالة أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى لم تكن مهددة للحياة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала