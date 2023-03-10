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وزير الخارجية السعودي يحدد أولويات بلاده في اليمن... فيديو
وزير الخارجية السعودي يحدد أولويات بلاده في اليمن... فيديو
حدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أولويات المملكة العربية السعودية في اليمن في الفترة الحالية. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T06:37+0000
2023-03-10T06:37+0000
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وقال ابن فرحان في مؤتمر صحفي خلال زيارته لموسكو، الخميس الماضي، "هناك جهود قائمة للوصول أولا إلى وقف إطلاق نار دائم ومن ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية تنهي هذه الأزمة".وأضاف "سوف نستمر في هذا الحوار وهناك حوارات عبر مسارات متعددة مدعومة من الأمم المتحدة لأجل تحقيق هذه المستهدفات".وتابع "الأولوية الآن هي وقف إطلاق نار ومن ثم إطلاق الحوار، وخلاف ذلك لا أريد أن أخوض في أي تفاصيل تأكيدا أو نفيا لأنها ليست مفيدة لمسارات المفاوضات".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230308/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يبحث-مع-ولي-العهد-السعودي-مستجدات-الأوضاع-في-اليمن-1074459803.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية السعودي يحدد أولويات بلاده في اليمن... فيديو

06:37 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKOوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
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حدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أولويات المملكة العربية السعودية في اليمن في الفترة الحالية.
وقال ابن فرحان في مؤتمر صحفي خلال زيارته لموسكو، الخميس الماضي، "هناك جهود قائمة للوصول أولا إلى وقف إطلاق نار دائم ومن ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية تنهي هذه الأزمة".
وأضاف "سوف نستمر في هذا الحوار وهناك حوارات عبر مسارات متعددة مدعومة من الأمم المتحدة لأجل تحقيق هذه المستهدفات".
وتابع "الأولوية الآن هي وقف إطلاق نار ومن ثم إطلاق الحوار، وخلاف ذلك لا أريد أن أخوض في أي تفاصيل تأكيدا أو نفيا لأنها ليست مفيدة لمسارات المفاوضات".
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "اهتمام المملكة حاليًا هو إيجاد سبيل لوقف القتال بشكل دائم ومن ثم إطلاق حوار يمني يضمن استقرار اليمن واستقلاليته وازدهاره، وهذه هي الأولوية لدينا".
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وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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