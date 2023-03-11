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ابن راشد مغردا: دبي هي الأنظف عالميا
ابن راشد مغردا: دبي هي الأنظف عالميا
غرد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أن دبي هي المدينة الأنظف عالميا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T07:10+0000
2023-03-11T07:13+0000
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ووفق ما كتبه ابن راشد عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن مدينة دبي هي المدينة الأنظف في العالم، بحسب مؤشر قوة المدن العالمية، الذي تصدره منظمة "موري ميموريال" في اليابان لآخر ثلاثة أعوام.وأوضح أن "النظافة حضارة... النظافة ثقافة... النظافة من الإيمان... دبي المدينة الآمن عالمياً... والأنظف عالمياً... والأجمل بإذن الله... لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة".طالع أيضا: دبي... الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, دبي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, دبي, أخبار العالم الآن

ابن راشد مغردا: دبي هي الأنظف عالميا

07:10 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 07:13 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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غرد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أن دبي هي المدينة الأنظف عالميا.
ووفق ما كتبه ابن راشد عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن مدينة دبي هي المدينة الأنظف في العالم، بحسب مؤشر قوة المدن العالمية، الذي تصدره منظمة "موري ميموريال" في اليابان لآخر ثلاثة أعوام.
وقال: "دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام".
وأوضح أن "النظافة حضارة... النظافة ثقافة... النظافة من الإيمان... دبي المدينة الآمن عالمياً... والأنظف عالمياً... والأجمل بإذن الله... لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة".
طالع أيضا: دبي... الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت
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