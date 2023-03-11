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https://sputnikarabic.ae/20230311/روسيا-تستلم-49-طفلا-من-مخيمات-داعش-شرقي-سوريا-1074618044.html
روسيا تتسلم 49 طفلا من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
روسيا تتسلم 49 طفلا من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
تسلّمت روسيا مجموعة من الأطفال الأيتام من أسر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة ونفوذ... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T19:06+0000
2023-03-11T19:13+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في شرق سوريا، بأن وفدا روسيا رسميا برئاسة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، وصل إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، اليوم السبت، وقام باستلام عدد كبير من الأطفال الأيتام من أسر تنظيم "داعش" من الجنسية الروسية.وتابع المراسل أن المجموعة الجديدة بلغت 49 طفلاً من أطفال عوائل مسلحي "داعش" من الجنسية الروسية المحتجزين في مخيمي الهول وتل أسود (روج)، حيث تم استلامهم من قبل ممثلين عن قوات "قسد" وما يسمى "الإدارة الذاتية" التي تقودها القوات.وقالت مصادر مقربة من "قسد" لـ "سبوتنيك" إن المسؤولة الروسية أكدت أن موسكو ستواصل جهودها لاستعادة الأطفال من المخيمات خلال الفترات المقبلة بهدف استعادة كل الأطفال الروس المتواجدين في سوريا.وكان وفد سوداني برئاسة طارق عبد الله علي محمد، القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق، زار مدينة القامشلي، قبل أيام، لاستعادة نساء وأطفال من عوائل مسلحي "داعش"، حيث تسلم امرأتين وثلاثة أطفال منهم.
https://sputnikarabic.ae/20220725/طاجيكستان-تتسلم-146-طفلا-وامرأة-من-مخيمات-داعش-شرقي-سوريا-1065544208.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, عودة, أطفال داعش, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, عودة, أطفال داعش, أخبار سوريا اليوم

روسيا تتسلم 49 طفلا من مخيمات "داعش" شرقي سوريا

19:06 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 19:13 GMT 11.03.2023)
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAمخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية
مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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تسلّمت روسيا مجموعة من الأطفال الأيتام من أسر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة ونفوذ الجيش الأمريكي شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في شرق سوريا، بأن وفدا روسيا رسميا برئاسة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، وصل إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، اليوم السبت، وقام باستلام عدد كبير من الأطفال الأيتام من أسر تنظيم "داعش" من الجنسية الروسية.
وتابع المراسل أن المجموعة الجديدة بلغت 49 طفلاً من أطفال عوائل مسلحي "داعش" من الجنسية الروسية المحتجزين في مخيمي الهول وتل أسود (روج)، حيث تم استلامهم من قبل ممثلين عن قوات "قسد" وما يسمى "الإدارة الذاتية" التي تقودها القوات.
طاجيكستان تتسلم 146 طفل وإمرأة من مخيمات داعش شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
طاجيكستان تتسلم 146 طفلا وامرأة من مخيمات "داعش" شرقي سوريا
25 يوليو 2022, 13:48 GMT
وقالت مصادر مقربة من "قسد" لـ "سبوتنيك" إن المسؤولة الروسية أكدت أن موسكو ستواصل جهودها لاستعادة الأطفال من المخيمات خلال الفترات المقبلة بهدف استعادة كل الأطفال الروس المتواجدين في سوريا.
وكان وفد سوداني برئاسة طارق عبد الله علي محمد، القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق، زار مدينة القامشلي، قبل أيام، لاستعادة نساء وأطفال من عوائل مسلحي "داعش"، حيث تسلم امرأتين وثلاثة أطفال منهم.
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