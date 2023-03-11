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https://sputnikarabic.ae/20230311/مقتل-ضابطي-شرطة-إثر-هجوم-مسلح-في-إيران-1074598858.html
مقتل ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح في إيران
مقتل ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح في إيران
أعلنت إيران، اليوم السبت، مقتل ضابطي شرطة، إثر هجوم مسلح، في محافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرقي البلاد. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:32+0000
2023-03-11T09:34+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، ذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان أن "الضابطين هما المقدم محسن بودينه، والملازم الثاني إحسان شهركي". ووفقا للوكالة، كان الضابطان يقومان بمهمة أمنية في ضواحي مدينة غولشن في المحافظة قبل أن يهاجمهما مسلحون بشكل مفاجئ.وأوضحت أن الضابطين توفيا إثر إصابتهما بأعيرة نارية.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20210302/هجوم-مسلح-يستهدف-سيارة-للحرس-الثوري-جنوب-شرقي-إيران-1048258475.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح في إيران

09:32 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / Ebrahim Noroozi / الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi /
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أعلنت إيران، اليوم السبت، مقتل ضابطي شرطة، إثر هجوم مسلح، في محافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرقي البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، ذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان أن "الضابطين هما المقدم محسن بودينه، والملازم الثاني إحسان شهركي".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2021
هجوم مسلح يستهدف سيارة للحرس الثوري جنوب شرقي إيران
2 مارس 2021, 16:20 GMT
ووفقا للوكالة، كان الضابطان يقومان بمهمة أمنية في ضواحي مدينة غولشن في المحافظة قبل أن يهاجمهما مسلحون بشكل مفاجئ.
وأوضحت أن الضابطين توفيا إثر إصابتهما بأعيرة نارية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
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