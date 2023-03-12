https://sputnikarabic.ae/20230312/إعلام-الجيش-السويسري-يتخلص-من-60-نظاما-صاروخيا-بريطانيا-مضادا-للطائرات-1074637688.html
إعلام: الجيش السويسري يتخلص من 60 نظاما صاروخيا بريطانيا مضادا للطائرات
إعلام: الجيش السويسري يتخلص من 60 نظاما صاروخيا بريطانيا مضادا للطائرات
قالت تقارير إعلامية إن الجيش السويسري قد بدأ التخلص من 60 من أنظمة الدفاع الجوي البريطانية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T13:48+0000
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زوريخ - سبوتنيك. ووفق ما نشرته صحيفة "إن زد زد آم سونتاغ" بدأ الجيش السويسري التخلص من 60 نظامًا صاروخيًا بريطانيا مضادًا للطائرات من طراز "رابيرز".وقال كاي جونار سيفرت، المتحدث باسم المكتب الفيدرالي السويسري للمشتريات الدفاعية، للصحيفة إنه تم بالفعل تفكيك الدفعة الأولى من أصل أربع دفعات من "رابير".وفيما نقلت الصحيفة عن سيفرت قوله "من المفترض أن يتم تفكيك جميع الأنظمة والتخلص منها في هذه الشرائح الإضافية"، قال التقرير إن سويسرا اشترت "رابيرز" في الثمانينيات وبدأت في إيقاف تشغيلها منذ أواخر عام 2022.ووفقًا لمرسوم الحكومة السويسرية لعام 2006، يجب بيع الأسلحة الأجنبية غير الموجودة في الخدمة في المقام الأول إلى الدولة المصنعة، وهي المملكة المتحدة في حالة "رابيرز".أكدت الحكومة السويسرية، الجمعة، عزمها على مواصلة الالتزام بممارسة حظر إعادة تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في نزاعات مسلحة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صوت غالبية المشرعين في مجلس النواب بالبرلمان السويسري ضد المبادرة، كما رفض مجلس النواب اقتراحا مماثلا.طالع أيضا: "الجيش السري" أبرزها ... سويسرا تقترب من إجراء لم ينفذ منذ 25 عاما بسبب "فضيحة القرن"
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
إعلام: الجيش السويسري يتخلص من 60 نظاما صاروخيا بريطانيا مضادا للطائرات
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قالت تقارير إعلامية إن الجيش السويسري قد بدأ التخلص من 60 من أنظمة الدفاع الجوي البريطانية.
زوريخ - سبوتنيك. ووفق ما نشرته صحيفة "إن زد زد آم سونتاغ" بدأ الجيش السويسري التخلص من 60 نظامًا صاروخيًا بريطانيا مضادًا للطائرات من طراز "رابيرز".
وقال كاي جونار سيفرت، المتحدث باسم المكتب الفيدرالي السويسري
للمشتريات الدفاعية، للصحيفة إنه تم بالفعل تفكيك الدفعة الأولى من أصل أربع دفعات من "رابير".
وفيما نقلت الصحيفة عن سيفرت قوله "من المفترض أن يتم تفكيك جميع الأنظمة والتخلص منها في هذه الشرائح الإضافية"، قال التقرير إن سويسرا اشترت "رابيرز" في الثمانينيات وبدأت في إيقاف تشغيلها منذ أواخر عام 2022.
ووفقًا لمرسوم الحكومة السويسرية لعام 2006، يجب بيع الأسلحة الأجنبية غير الموجودة في الخدمة في المقام الأول إلى الدولة المصنعة، وهي المملكة المتحدة في حالة "رابيرز".
وقال التقرير إن بعض المشرعين السويسريين يعتقدون أنه كان من الممكن تسليم "رابيرز" إلى أوكرانيا بعد بيعها، وقد وصف أحد المشرعين من الحزب الليبرالي الأخضر قرار شطب الأسلحة الدفاعية الحالية بأنه "سخيف"، قائلاً إن نقل "رابيرز" إلى أوكرانيا سيكون ممكنًا من الناحية القانونية.
أكدت الحكومة السويسرية، الجمعة، عزمها على مواصلة الالتزام بممارسة حظر إعادة تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في نزاعات مسلحة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صوت غالبية المشرعين في مجلس النواب بالبرلمان السويسري ضد المبادرة، كما رفض مجلس النواب اقتراحا مماثلا.