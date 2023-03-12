عربي
https://sputnikarabic.ae/20230312/السودان-نرغب-في-إعادة-تشغيل-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-روسيا-1074626060.html
السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
أعلن السفير السوداني في موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T06:42+0000
2023-03-12T06:42+0000
أخبار السودان اليوم
روسيا
العالم العربي
الأخبار
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103068/95/1030689525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c13f7f4096a268b355fbd98f15db891.jpg
وقال سراج لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين".وأضاف "كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى".وتابع "آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان".وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.يذكر أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان يوجد رحلات طيران مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والسودان، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230213/هل-توصل-السودان-وروسيا-إلى-اتفاق-نهائي-لإنشاء-قاعدة-بحرية-على-البحر-الأحمر؟-1073475873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103068/95/1030689525_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_13ed57cca867a63ebe858a363fdffc56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري

السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

06:42 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /  / الانتقال إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Maxim Blinov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
أعلن السفير السوداني في موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.
وقال سراج لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين".
وأضاف "كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى".
رجال البحرية الروسية خلال الاحتفال بالذكرى 230 لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
هل توصل السودان وروسيا إلى اتفاق نهائي لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر؟
13 فبراير, 19:25 GMT
وتابع "آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان".
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.
يذكر أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان يوجد رحلات طيران مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والسودان، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала