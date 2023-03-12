https://sputnikarabic.ae/20230312/السودان-نرغب-في-إعادة-تشغيل-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-روسيا-1074626060.html
السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
أعلن السفير السوداني في موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T06:42+0000
2023-03-12T06:42+0000
2023-03-12T06:42+0000
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وقال سراج لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين".وأضاف "كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى".وتابع "آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان".وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.يذكر أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان يوجد رحلات طيران مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والسودان، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230213/هل-توصل-السودان-وروسيا-إلى-اتفاق-نهائي-لإنشاء-قاعدة-بحرية-على-البحر-الأحمر؟-1073475873.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
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أعلن السفير السوداني في موسكو محمد سراج، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب في إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.
وقال
سراج لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين".
وأضاف "كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى".
وتابع "آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا
والسودان".
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.
يذكر أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان يوجد رحلات طيران مباشرة بين الاتحاد السوفييتي والسودان
، ولكنها متوقفة في الوقت الحالي.