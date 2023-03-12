https://sputnikarabic.ae/20230312/حملة-تلغي-بيع-مخطوط-للأمير-عبد-القادر-بمزاد-علني-في-فرنسا-1074633157.html
حملة تلغي بيع مخطوط للأمير عبد القادر بمزاد علني في فرنسا
حملة تلغي بيع مخطوط للأمير عبد القادر بمزاد علني في فرنسا
نجحت حملة أطلقها ناشطون جزائريون لإلغاء مزاد بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر، كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T11:32+0000
2023-03-12T11:32+0000
2023-03-12T11:32+0000
العالم العربي
الجزائر
مخطوطة
الأمير عبد القادر
مزاد علني
أخبار فرنسا
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وأفادت صفحة الجالية الجزائرية عبر حسابها على "تويتر" بأنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد.وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن دار المزادات الفرنسية كانت قد أوردت نصًّا قصيرًا، يوضح أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبدالقادر، الذي قاد نضالا ضد القوات الفرنسية.هذا وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الوطن.
الجزائر
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, مخطوطة, الأمير عبد القادر, مزاد علني, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, مخطوطة, الأمير عبد القادر, مزاد علني, أخبار فرنسا
حملة تلغي بيع مخطوط للأمير عبد القادر بمزاد علني في فرنسا
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نجحت حملة أطلقها ناشطون جزائريون لإلغاء مزاد بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر، كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية.
وأفادت صفحة الجالية الجزائرية عبر حسابها على "تويتر" بأنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد.
ونقلت الصفحة عن مسؤول دار المزادات "أنتير أونشير" قوله: "سأضمن تسليم هذا الكتاب إلى القنصلية في نانت حتى ينتهي به المطاف في متحف في الجزائر".
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن دار المزادات الفرنسية كانت قد أوردت نصًّا قصيرًا، يوضح أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبدالقادر، الذي قاد نضالا ضد القوات الفرنسية.
وأشارت دار المزادات إلى أن "الملازم بلانري، وهو ضابط في جيش أفريقيا"، استولى على المخطوط وأرسله هدية إلى باريس في 29 أوت 1842.
هذا وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الوطن.