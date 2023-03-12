https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-السودان-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-العقوبات-الغربية-على-روسيا-أصابت-الدول-الفقيرة-أيضا-1074626999.html

سفير السودان لدى موسكو لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية على روسيا أصابت الدول الفقيرة أيضا

سفير السودان لدى موسكو لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية على روسيا أصابت الدول الفقيرة أيضا

أكد سفير السودان لدى روسيا، محمد سراج، أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، امتدت آثارها لتصل إلى البلدان الأشد فقرا في العالم، مؤكدا أن العقوبات الأحادية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T07:19+0000

2023-03-12T07:19+0000

2023-03-12T07:19+0000

روسيا

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وقال سراج خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التأثير المباشر للعقوبات إذا كنت تستهدف الحكومة، فإنك بالطبع تضرب الناس وتؤثر على حياتهم اليومية".ونبه السفير سراج إلى أن فرض عقوبات أحادية الجانب، يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي، وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤثر أيضًا على دول أخرى، مما يخلق وضعاً يمكن أن تتأثر فيه الدول الأخرى".وتابع مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك معايير معينة لفرض العقوبات، ويجب اتخاذ مثل هذا القرار بمشاركة بعض المنظمات الدولية، على سبيل المثال الأمم المتحدة".

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