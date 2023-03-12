سفير السودان لدى موسكو لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية على روسيا أصابت الدول الفقيرة أيضا
ونبه السفير سراج إلى أن فرض عقوبات أحادية الجانب، يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي، وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤثر أيضًا على دول أخرى، مما يخلق وضعاً يمكن أن تتأثر فيه الدول الأخرى".
وأضاف "لا أعتقد أنها أداة فعالة تمكن من حل أي مشكلة، حتى عند الحديث عن صفقة الحبوب، وعن إيصال الأسمدة إلى البلدان المحتاجة، فإن العقوبات لها تأثير سلبي ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على البلدان المحتاجة".
ولفت السفير السوداني لدى موسكو إلى أن "صفقة الحبوب كانت مبادرة جيدة لمنع النتائج السلبية للوضع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، حتى لا تؤثر على الأمن الغذائي العالمي. الأكثر ضعفاً بسبب الوضع الجيوسياسي في العالم هم الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا "
وأضاف "يمكن أن يؤثر عدم وجود إمدادات ثابتة من الحبوب لهذه البلدان بشكل مباشر على أمنها الغذائي، وأعتقد أن صفقة الحبوب يجب أن تعطي الأولوية لإيصال كميات الحبوب إلى البلدان المحتاجة بدلاً من الدول الغنية. أنا متأكد من أن الدول الغنية لديها بالفعل مخزون كافٍ من الحبوب، في حين أن الدول المحتاجة والفقيرة ببساطة ليس لديها احتياطيات. وبالتالي فإن صفقة الحبوب ضرورية لأمنها الغذائي واستقرار اقتصاداتها".