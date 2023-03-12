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https://sputnikarabic.ae/20230312/سفير-السودان-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-العقوبات-الغربية-على-روسيا-أصابت-الدول-الفقيرة-أيضا-1074626999.html
سفير السودان لدى موسكو لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية على روسيا أصابت الدول الفقيرة أيضا
سفير السودان لدى موسكو لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية على روسيا أصابت الدول الفقيرة أيضا
أكد سفير السودان لدى روسيا، محمد سراج، أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، امتدت آثارها لتصل إلى البلدان الأشد فقرا في العالم، مؤكدا أن العقوبات الأحادية... 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T07:19+0000
2023-03-12T07:19+0000
روسيا
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وقال سراج خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التأثير المباشر للعقوبات إذا كنت تستهدف الحكومة، فإنك بالطبع تضرب الناس وتؤثر على حياتهم اليومية".ونبه السفير سراج إلى أن فرض عقوبات أحادية الجانب، يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي، وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤثر أيضًا على دول أخرى، مما يخلق وضعاً يمكن أن تتأثر فيه الدول الأخرى".وتابع مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك معايير معينة لفرض العقوبات، ويجب اتخاذ مثل هذا القرار بمشاركة بعض المنظمات الدولية، على سبيل المثال الأمم المتحدة".
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سفير السودان لدى موسكو لـ"سبوتنيك": العقوبات الغربية على روسيا أصابت الدول الفقيرة أيضا

07:19 GMT 12.03.2023
© Sputnikالإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان
الإعلان عن التيار الإسلامي العريض في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
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أكد سفير السودان لدى روسيا، محمد سراج، أن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، امتدت آثارها لتصل إلى البلدان الأشد فقرا في العالم، مؤكدا أن العقوبات الأحادية الجانب لا يمكن اعتبارها أداة فعالة في حل المشاكل.
وقال سراج خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التأثير المباشر للعقوبات إذا كنت تستهدف الحكومة، فإنك بالطبع تضرب الناس وتؤثر على حياتهم اليومية".

ونبه السفير سراج إلى أن فرض عقوبات أحادية الجانب، يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي، وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤثر أيضًا على دول أخرى، مما يخلق وضعاً يمكن أن تتأثر فيه الدول الأخرى".
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وتابع مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك معايير معينة لفرض العقوبات، ويجب اتخاذ مثل هذا القرار بمشاركة بعض المنظمات الدولية، على سبيل المثال الأمم المتحدة".

وأضاف "لا أعتقد أنها أداة فعالة تمكن من حل أي مشكلة، حتى عند الحديث عن صفقة الحبوب، وعن إيصال الأسمدة إلى البلدان المحتاجة، فإن العقوبات لها تأثير سلبي ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على البلدان المحتاجة".

ولفت السفير السوداني لدى موسكو إلى أن "صفقة الحبوب كانت مبادرة جيدة لمنع النتائج السلبية للوضع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، حتى لا تؤثر على الأمن الغذائي العالمي. الأكثر ضعفاً بسبب الوضع الجيوسياسي في العالم هم الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا "

وأضاف "يمكن أن يؤثر عدم وجود إمدادات ثابتة من الحبوب لهذه البلدان بشكل مباشر على أمنها الغذائي، وأعتقد أن صفقة الحبوب يجب أن تعطي الأولوية لإيصال كميات الحبوب إلى البلدان المحتاجة بدلاً من الدول الغنية. أنا متأكد من أن الدول الغنية لديها بالفعل مخزون كافٍ من الحبوب، في حين أن الدول المحتاجة والفقيرة ببساطة ليس لديها احتياطيات. وبالتالي فإن صفقة الحبوب ضرورية لأمنها الغذائي واستقرار اقتصاداتها".

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