https://sputnikarabic.ae/20230312/مقاتلات-إسرائيلية-ترافق-قاذفة-أمريكية-في-طريقها-إلى-الخليج-1074641379.html
مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مقاتلات إسرائيلية رافقت قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T15:23+0000
2023-03-12T15:23+0000
2023-03-12T15:23+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مقاتلات إسرائيلية من نوع "F-16i" رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "B-52" في طريقها إلى منطقة الخليج.وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرتين عسكريتين إسرائيليتين قد رافقتا قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "B-52" عبرت أجواء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج.وأشار إلى أن الطلعة الجوية جاءت في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والذي يعد عنصرا مهما في الحفاظ على سماء دولة إسرائيل والشرق الأوسط.ويذكر أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15"، قد رافقت قاذفة أمريكية من طراز "B-1B" فوق سماء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
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إسرائيل, أخبار الخليج , العالم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار الخليج , العالم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
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ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مقاتلات إسرائيلية رافقت قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن مقاتلات إسرائيلية من نوع "F-16i" رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "B-52" في طريقها إلى منطقة الخليج
.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرتين عسكريتين إسرائيليتين قد رافقتا قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "B-52" عبرت أجواء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج.
وأشار إلى أن الطلعة الجوية جاءت في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والذي يعد عنصرا مهما في الحفاظ على سماء دولة إسرائيل والشرق الأوسط.
ويذكر أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15"
، قد رافقت قاذفة أمريكية من طراز "B-1B" فوق سماء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك