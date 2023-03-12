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https://sputnikarabic.ae/20230312/ناسا-تعلن-أنها-زارت-موسكو-للتأكد-من-أمان-المركبة-الفضائية-سويوز-إم-إس-23-1074628814.html
"ناسا" تعلن أنها زارت موسكو للتأكد من أمان المركبة الفضائية سويوز إم إس 23
"ناسا" تعلن أنها زارت موسكو للتأكد من أمان المركبة الفضائية سويوز إم إس 23
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها زارت العاصمة الروسية موسكو للتأكد من سلامة المركبة الفضائية "سويوز إم إس 23". 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T08:38+0000
2023-03-12T08:38+0000
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس البرنامج الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو، أن الوكالة زارت شركة الفضاء الروسية روسكوسموس في موسكو للتأكد من أن الصواريخ الروسية آمنة وأن المركبة الفضائية سويوز إم إس 23 يمكنها العودة.وقال: "يمكنني أن أخبرك أنه عندما كنت في موسكو قبل أسبوعين لإطلاق سويوز إم إس، تحدثنا عن عدد من الأشياء"، مضيفا أن ناسا واثقة من "سويوز إم إس 23"، لكن هناك حاجة مستمرة لفحص المركبة،وكانت وكالة روسكوسموس قد أبلغت في 11 فبراير/ شباط الماضي، عن خفض ضغط الدائرة الحرارية لمركبة الشحن الفضائية Progress MS-21 التي رست في محطة الفضاء الدولية.يشار إلى أن مركبة سويوز إم إس -23 من المستهدف أن تعيد طاقم سويوز إم إس 22 ، ورائدي الفضاء الروس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، إلى الأرض في 27 سبتمبر/ أيلول 2023.طالع أيضا: رئيس وكالة "ناسا" يوضح لـ"سبوتنيك" سبب زيارته المرتقبة إلى روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220726/ناسا-لم-نتلق-أي-معلومات-رسمية-من-روسيا-بشأن-الانسحاب-من-محطة-الفضاء-الدولية-1065602470.html
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أخبار روسيا اليوم, ناسا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, ناسا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

"ناسا" تعلن أنها زارت موسكو للتأكد من أمان المركبة الفضائية سويوز إم إس 23

08:38 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAانطلاق الصاروخ "فالكون - 9" إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
انطلاق الصاروخ فالكون - 9 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها زارت العاصمة الروسية موسكو للتأكد من سلامة المركبة الفضائية "سويوز إم إس 23".
الأمم المتحدة- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس البرنامج الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو، أن الوكالة زارت شركة الفضاء الروسية روسكوسموس في موسكو للتأكد من أن الصواريخ الروسية آمنة وأن المركبة الفضائية سويوز إم إس 23 يمكنها العودة.
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وقال: "يمكنني أن أخبرك أنه عندما كنت في موسكو قبل أسبوعين لإطلاق سويوز إم إس، تحدثنا عن عدد من الأشياء"، مضيفا أن ناسا واثقة من "سويوز إم إس 23"، لكن هناك حاجة مستمرة لفحص المركبة،

وتعرضت مركبتان فضائيتان من طراز روسكوسموس إلى انخفاض الضغط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكانت وكالة روسكوسموس قد أبلغت في 11 فبراير/ شباط الماضي، عن خفض ضغط الدائرة الحرارية لمركبة الشحن الفضائية Progress MS-21 التي رست في محطة الفضاء الدولية.
يشار إلى أن مركبة سويوز إم إس -23 من المستهدف أن تعيد طاقم سويوز إم إس 22 ، ورائدي الفضاء الروس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، إلى الأرض في 27 سبتمبر/ أيلول 2023.
طالع أيضا: رئيس وكالة "ناسا" يوضح لـ"سبوتنيك" سبب زيارته المرتقبة إلى روسيا
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