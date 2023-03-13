https://sputnikarabic.ae/20230313/الديوان-الملكي-المغربي-يرد-على-بيان-بشأن-علاقة-المملكة-بإسرائيل-1074667131.html

الديوان الملكي المغربي يرد على بيان بشأن علاقة المملكة بإسرائيل

الديوان الملكي المغربي يرد على بيان بشأن علاقة المملكة بإسرائيل

أصدر الديوان الملكي المغربي، اليوم الاثنين، بيانا للرد فيه على ما قال إنها "بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة" الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بشأن... 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T09:14+0000

2023-03-13T09:14+0000

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وأكد البيان أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وأنه من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وذكر بيان الديوان الملكي أن "هذا الموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة".وعبر البيان عن رفض الديوان أن تكون العلاقات الدولية للمملكة "موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".وفيما يتعلق باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، قال البيان إنها جرت في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك".وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أصدرت بيانا الأسبوع الماضي انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.واتهم البيان الوزير بالدفاع عن إسرائيل "في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية" دون التنديد بممارساتها في فلسطين.

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