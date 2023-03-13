https://sputnikarabic.ae/20230313/الرواية-الغربية-انتهت-عالم-الجنوب-يستعد-للثأر-1074685186.html
الرواية الغربية انتهت... عالم الجنوب يستعد للثأر
الرواية الغربية انتهت... عالم الجنوب يستعد للثأر
كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، أن دول عالم الجنوب مستعدة للرد بقسوة على سياسات الدول الغربية، لافتةً أن هذه الدول غير راضية عن النظام العالمي الحالي. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T13:28+0000
2023-03-13T13:28+0000
2023-03-13T13:28+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "South China Morning Post" تقرير الكاتب، أندرو شنغ، الذي قال إن "الرواية مع الغرب انتهت وتحولت الكوميديا إلى مهزلة".وفقًا للمؤلف، بدأت الدول تدرك أنه بعد أن يتخلص الغرب من التهديدات الوجودية المحددة في مواجهة روسيا، فمن المحتمل أن تصبح دول أخرى هي التالية، موضحًا أنه في الوقت الراهن يبدأ كل حدث غربي كبير بخطاب إلزامي يلقيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ثم يعيد كل عضو في الناتو تأكيد أمره، ويحث المستمعين (معظمهم من الجنوب) على الانضمام إلى قضيتهم أو مواجهة "العواقب".واعتبر المؤلف أن العبيد والمستعمرات وشبه المستعمرات السابقة لن يظلوا صامتين بعد الآن في وجه إصرار الأسياد السابقين على الاحتفاظ بالنظام العالمي القديم، حيث يتحكمون بمصائر الآخرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرواية الغربية انتهت... عالم الجنوب يستعد للثأر
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كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، أن دول عالم الجنوب مستعدة للرد بقسوة على سياسات الدول الغربية، لافتةً أن هذه الدول غير راضية عن النظام العالمي الحالي.
ونشرت صحيفة "South China Morning Post" تقرير الكاتب، أندرو شنغ، الذي قال إن "الرواية مع الغرب انتهت وتحولت الكوميديا إلى مهزلة".
وفقًا للمؤلف، بدأت الدول تدرك أنه بعد أن يتخلص الغرب من التهديدات الوجودية المحددة في مواجهة روسيا، فمن المحتمل أن تصبح دول أخرى هي التالية، موضحًا أنه في الوقت الراهن يبدأ كل حدث غربي كبير بخطاب إلزامي يلقيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ثم يعيد كل عضو في الناتو تأكيد أمره، ويحث المستمعين (معظمهم من الجنوب) على الانضمام إلى قضيتهم أو مواجهة "العواقب".
واعتبر المؤلف أن العبيد والمستعمرات وشبه المستعمرات السابقة لن يظلوا صامتين بعد الآن في وجه إصرار الأسياد السابقين على الاحتفاظ بالنظام العالمي القديم، حيث يتحكمون بمصائر الآخرين.