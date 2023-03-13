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https://sputnikarabic.ae/20230313/باتروشيف-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-لديهما-وحدات-الخاصة-قادرة-على-تفجير-التيار-الشمالي-1074660239.html
باتروشيف: أمريكا وبريطانيا لديهما وحدات خاصة قادرة على تفجير "التيار الشمالي"
باتروشيف: أمريكا وبريطانيا لديهما وحدات خاصة قادرة على تفجير "التيار الشمالي"
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن التقارير الصحفية الغربية حول تورط بعض الأوكرانيين في تقويض "التيار الشمالي"، تسير تساؤلات حول... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T08:36+0000
2023-03-13T08:50+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال لقاء مع صحيفة "أرغومنتي أي فاكتي" الروسية: "إذا زعمت الصحف أن مجموعة من الإرهابيين الأوكرانيين ارتكبت هذا التخريب، فيجب هنا طرح سؤال عما إذا كانت هناك مثل هذه المجموعة، وما إذا كانت قادرة على فعل ذلك من حيث المبدأ".وأكد باتروشيف على أن أوكرانيا لم تخسر أو تكسب شيئًا من تدمير التيار الشمالي، وأن نظام زيلينسكي لم يكن بحاجة لمثل هذا الهجوم الإرهابي.وأضاف باتروشيف: "السؤال التالي الذي يجب طرحه هنا هل الانفجارات مفيدة لأوكرانيا أو لألمانيا؟ كييف لم تفقد أو تكسب أي شيء من تدمير خط أنابيب الغاز. علاوة على ذلك، فإن نظام زيلينسكي، الذي يقف أساسًا في برلين ويده ممدودة على أمل زيادة المساعدة العسكرية وغيرها، لا يحتاج إلى ارتكاب مثل هذا الفعل".وتابع باتروشيف أنه "لا يخفى على أحد أن وحدات العمليات الخاصة المزودة بالمعدات والتدريب المناسبين مصممة للقيام بمثل هذه الأعمال"، موضحا بالقول: "هم موجودون لدى الولايات المتحدة، وبريطانيا تستخدم دول الناتو هي الأخرى أيضًا الغواصين القتاليين لأداء مهام تخريبية، ولكن فقط بموافقة ودعم الدولة التي تملي الأجندة الرئيسية على حلف شمال الأطلسي".
https://sputnikarabic.ae/20230126/باتروشيف-الأحداث-في-أوكرانيا-جاءت-نتيجة-لسنوات-عديدة-من-الاستعدادات-الأمريكية-1072731380.html
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روسيا

باتروشيف: أمريكا وبريطانيا لديهما وحدات خاصة قادرة على تفجير "التيار الشمالي"

08:36 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 13.03.2023)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن التقارير الصحفية الغربية حول تورط بعض الأوكرانيين في تقويض "التيار الشمالي"، تسير تساؤلات حول صحة مثل هذه النسخة.
وقال باتروشيف خلال لقاء مع صحيفة "أرغومنتي أي فاكتي" الروسية: "إذا زعمت الصحف أن مجموعة من الإرهابيين الأوكرانيين ارتكبت هذا التخريب، فيجب هنا طرح سؤال عما إذا كانت هناك مثل هذه المجموعة، وما إذا كانت قادرة على فعل ذلك من حيث المبدأ".

وأكد باتروشيف على أن أوكرانيا لم تخسر أو تكسب شيئًا من تدمير التيار الشمالي، وأن نظام زيلينسكي لم يكن بحاجة لمثل هذا الهجوم الإرهابي.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
باتروشيف: الأحداث في أوكرانيا جاءت نتيجة لسنوات عديدة من الاستعدادات الأمريكية
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وأضاف باتروشيف: "السؤال التالي الذي يجب طرحه هنا هل الانفجارات مفيدة لأوكرانيا أو لألمانيا؟ كييف لم تفقد أو تكسب أي شيء من تدمير خط أنابيب الغاز. علاوة على ذلك، فإن نظام زيلينسكي، الذي يقف أساسًا في برلين ويده ممدودة على أمل زيادة المساعدة العسكرية وغيرها، لا يحتاج إلى ارتكاب مثل هذا الفعل".
وتابع باتروشيف أنه "لا يخفى على أحد أن وحدات العمليات الخاصة المزودة بالمعدات والتدريب المناسبين مصممة للقيام بمثل هذه الأعمال"، موضحا بالقول: "هم موجودون لدى الولايات المتحدة، وبريطانيا تستخدم دول الناتو هي الأخرى أيضًا الغواصين القتاليين لأداء مهام تخريبية، ولكن فقط بموافقة ودعم الدولة التي تملي الأجندة الرئيسية على حلف شمال الأطلسي".
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