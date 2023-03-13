https://sputnikarabic.ae/20230313/بكى-كثيرا-وخاطب-أمه-المسنة-فيديو-مؤثر-لممثل-أمريكي-لاجئ-فاز-بأوسكار-1074677437.html
بكى كثيرا وخاطب أمه المسنة... فيديو مؤثر لممثل أمريكي "لاجئ" فاز بأوسكار
بكى كثيرا وخاطب أمه المسنة... فيديو مؤثر لممثل أمريكي "لاجئ" فاز بأوسكار
دخل الممثل الأمريكي، كي هيو كوان، في نوبة بكاء شديدة ومؤثرة، وهو يرى حلمه القديم في الحصول على جائزة أوسكار السينمائية المرموقة قد تحقق. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T11:23+0000
2023-03-13T11:23+0000
2023-03-13T11:59+0000
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نال كوان جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم Everything Everywhere All At Once (كل شيء، كل مكان في الوقت نفسه)، وكان الأوفر حظا بحسب التوقعات للفوز بهذه الجائزة.وحينما صعد كوان إلى منصة التتويج وتسلم الجائزة، توجّه بكلمات مؤثرة للجمهور وهو يبكي، قائلا: "أمي تبلغ من العمر 84 عاما، وهي الآن تشاهد (الحفل) في المنزل. أمي، لقد فزت للتو بجائزة أوسكار".ولد كي هيو كوان، في مدينة سايغون، وهي العاصمة السابقة لجمهورية فيتنام الجنوبية، والتي تعرف حاليا باسم "هو تشي منه" وهي أكبر مدن فيتنام، وقد أجبر على مغادرة بلاده عندما سقطت مدينته أمام قوات المقاومة الفيتنامية الشمالية التي دخلت الجنوب بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة.وشاع في مناطق الجنوب أن القوات الشمالية ستقتل كل من يثبُت ولاؤه للأمريكان، مما دفع الكثيرين للنزوح واللجوء إلى دول أخرى، ومن بينهم عائلة الممثل كي هيو كوان.وكتبت مفوضية اللاجئين على حسابها الرسمي في تويتر: "تهانينا كي هيو كوان فوزك بجائزة أوسكار. مع وجود أكثر من 100 مليون نازح قسريًا حول العالم، فأنت مثال ساطع لما يمكن للاجئين والنازحين قسرًا تحقيقه عندما تتاح لهم الفرصة".
https://sputnikarabic.ae/20230313/نجوم-على-السجادة-الحمراء-بلون-الشمبانيا-في-حفل-توزيع-جوائز-الأوسكار-الـ95-1074656057.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, جائزة أوسكار, نادي الفيديو
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, جائزة أوسكار, نادي الفيديو
بكى كثيرا وخاطب أمه المسنة... فيديو مؤثر لممثل أمريكي "لاجئ" فاز بأوسكار
11:23 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
دخل الممثل الأمريكي، كي هيو كوان، في نوبة بكاء شديدة ومؤثرة، وهو يرى حلمه القديم في الحصول على جائزة أوسكار السينمائية المرموقة قد تحقق.
نال كوان جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم Everything Everywhere All At Once (كل شيء، كل مكان في الوقت نفسه)، وكان الأوفر حظا بحسب التوقعات للفوز بهذه الجائزة.
وحينما صعد كوان إلى منصة التتويج وتسلم الجائزة، توجّه بكلمات مؤثرة للجمهور وهو يبكي، قائلا: "أمي تبلغ من العمر 84 عاما، وهي الآن تشاهد (الحفل) في المنزل. أمي، لقد فزت للتو بجائزة أوسكار".
أضاف كوان: "رحلتي بدأت في مركب، وقضيت عاما في مخيم للاجئين، وبطريقة ما انتهى بي المطاف هنا، في أكبر مسرح في هوليوود، قالوا إن هذا يحدث في الأفلام فقط، لا أصدق أن هذا يحدث لي، هذا هو الحلم الأمريكي"، داعيًا جميع الحالمين إلى ضرورة التمسك بأحلامهم.
ولد كي هيو كوان، في مدينة سايغون، وهي العاصمة السابقة لجمهورية فيتنام الجنوبية، والتي تعرف حاليا باسم "هو تشي منه" وهي أكبر مدن فيتنام، وقد أجبر على مغادرة بلاده عندما سقطت
مدينته أمام قوات المقاومة الفيتنامية الشمالية التي دخلت الجنوب بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة.
وشاع في مناطق الجنوب أن القوات الشمالية ستقتل كل من يثبُت ولاؤه للأمريكان، مما دفع الكثيرين للنزوح واللجوء إلى دول أخرى، ومن بينهم عائلة الممثل كي هيو كوان.
وكتبت مفوضية اللاجئين على حسابها
الرسمي في تويتر: "تهانينا كي هيو كوان فوزك بجائزة أوسكار. مع وجود أكثر من 100 مليون نازح قسريًا حول العالم، فأنت مثال ساطع لما يمكن للاجئين والنازحين قسرًا تحقيقه عندما تتاح لهم الفرصة".