https://sputnikarabic.ae/20230313/تصويت-هل-يساهم-الاتفاق-السعودي-الإيراني-في-الوصول-إلى-اتفاقات-حول-سوريا-واليمن؟-1074669448.html
تصويت... هل تسهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية بالوصول إلى اتفاقات في سوريا واليمن؟
تصويت... هل تسهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية بالوصول إلى اتفاقات في سوريا واليمن؟
أكد الكثير من الخبراء أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية، قد تنعكس تبعاتها على المنطقة بشكل عام، خصوصا في اليمن وسوريا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T10:11+0000
2023-03-13T10:11+0000
2023-03-13T10:29+0000
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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران قد يكون سببا لحل الأزمة اليمنية، الأمر الذي قد يؤكد هذه التوقعات.وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أكد أمس الأحد، أن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات"، معربا عن أمله في "فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".وقال ابن فرحان، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه "يتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى أن "أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران التزامها بما تم الاتفاق عليه".وأوضح أن "الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية، يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار"، مؤكدا "الاستعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الشهرين المقبلين، مع تبادل الزيارات مستقبلا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, إيران, أخبار اليمن الأن, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, إيران, أخبار اليمن الأن, опросы
تصويت... هل تسهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية بالوصول إلى اتفاقات في سوريا واليمن؟
10:11 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
أكد الكثير من الخبراء أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية، قد تنعكس تبعاتها على المنطقة بشكل عام، خصوصا في اليمن وسوريا.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران قد يكون سببا لحل الأزمة اليمنية، الأمر الذي قد يؤكد هذه التوقعات.
ويؤكد الكثير من المحللين، أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية، قد تقرب أيضا بين دمشق والرياض، حيث تسعى أغلب دول المنطقة إلى تثبيت الاستقرار وإحياء السلام بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي بشكل عام، على رأسها أنقرة.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أكد أمس الأحد، أن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات
"، معربا عن أمله في "فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".
وقال ابن فرحان، في حوار مع صحيفة
الشرق الأوسط، إنه "يتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى أن "أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران التزامها بما تم الاتفاق عليه".
وأضاف: "إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة"، متابعا: أن "استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلقنا بلا شك".
وأوضح أن "الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية، يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار"، مؤكدا "الاستعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الشهرين المقبلين، مع تبادل الزيارات مستقبلا".