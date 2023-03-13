https://sputnikarabic.ae/20230313/تصويت-هل-يساهم-الاتفاق-السعودي-الإيراني-في-الوصول-إلى-اتفاقات-حول-سوريا-واليمن؟-1074669448.html

تصويت... هل تسهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية بالوصول إلى اتفاقات في سوريا واليمن؟

تصويت... هل تسهم عودة العلاقات السعودية الإيرانية بالوصول إلى اتفاقات في سوريا واليمن؟

أكد الكثير من الخبراء أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية، قد تنعكس تبعاتها على المنطقة بشكل عام، خصوصا في اليمن وسوريا. 13.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-13T10:11+0000

2023-03-13T10:11+0000

2023-03-13T10:29+0000

العالم العربي

استطلاعات الرأي

أخبار سوريا اليوم

السعودية

إيران

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0d/1074671477_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_b7fa2c14fdcebd4b5e984b310716a52f.jpg

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بأن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران قد يكون سببا لحل الأزمة اليمنية، الأمر الذي قد يؤكد هذه التوقعات.وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أكد أمس الأحد، أن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات"، معربا عن أمله في "فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار".وقال ابن فرحان، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه "يتطلع للقاء وزير خارجية إيران قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى أن "أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران التزامها بما تم الاتفاق عليه".وأوضح أن "الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية، يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار"، مؤكدا "الاستعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الشهرين المقبلين، مع تبادل الزيارات مستقبلا".

السعودية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, إيران, أخبار اليمن الأن, опросы