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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلة-تكشف-عن-السبب-الحقيقي-الذي-يدفع-واشنطن-إلى-تزويد-كييف-بالأسلحة-1074654912.html
مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة
مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة
كشفت مجلة أمريكية تقريرا عن السبب الرئيسي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T07:33+0000
2023-03-13T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت مجلة "americanthinker" في تقرير للصحفي روجر سميث أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لأن عملية إرسالها أرخص من التخلص منها.وقال سميث في "إن عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية وإرسال أسلحة قديمة إلى أوكرانيا، والتي أوشكت فترة تخزينها وتشغيلها على الانتهاء، توفر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تكلفة التخلص من هذه الأسلحة المخزنة".كما أشار إلى أن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الماضي بلغ 46.6 مليار دولار، مضيفا أن التخلص من هذا الحجم من الأسلحة يتطلب إنفاق حوالي 35 مليار دولار.وتابع سميث بالقول إن "مخزونات الأسلحة التي سيتم سحبها من الخدمة آخذة في النفاد، كما أن إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف لا يلقى دعمًا أمريكيا.وأوضح المؤلف أنه ينبغي للمرء أن يتوقع تغييرات في سياسة الناتو، لأن المزيد من الدعم لأوكرانيا سوف يستتبع ظهور تكاليف جديدة للمجمع العسكري الصناعي.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مجلة-الولايات-المتحدة-والصين-تستعدان-للحرب-بشأن-تايوان-1074597768.html
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العالم
العالم

مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة

07:33 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 08:42 GMT 13.03.2023)
© AFP 2023 / TAUSEEF MUSTAFAمدفع رشاش أمريكي طراز "إم 2" عيار 12.7 ملم
مدفع رشاش أمريكي طراز إم 2 عيار 12.7 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / TAUSEEF MUSTAFA
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كشفت مجلة أمريكية تقريرا عن السبب الرئيسي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة.
وذكرت مجلة "americanthinker" في تقرير للصحفي روجر سميث أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لأن عملية إرسالها أرخص من التخلص منها.
وقال سميث في "إن عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية وإرسال أسلحة قديمة إلى أوكرانيا، والتي أوشكت فترة تخزينها وتشغيلها على الانتهاء، توفر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تكلفة التخلص من هذه الأسلحة المخزنة".
كما أشار إلى أن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الماضي بلغ 46.6 مليار دولار، مضيفا أن التخلص من هذا الحجم من الأسلحة يتطلب إنفاق حوالي 35 مليار دولار.
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وتابع سميث بالقول إن "مخزونات الأسلحة التي سيتم سحبها من الخدمة آخذة في النفاد، كما أن إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف لا يلقى دعمًا أمريكيا.
وأوضح المؤلف أنه ينبغي للمرء أن يتوقع تغييرات في سياسة الناتو، لأن المزيد من الدعم لأوكرانيا سوف يستتبع ظهور تكاليف جديدة للمجمع العسكري الصناعي.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:39 GMT
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