https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلة-تكشف-عن-السبب-الحقيقي-الذي-يدفع-واشنطن-إلى-تزويد-كييف-بالأسلحة-1074654912.html
مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة
مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة
كشفت مجلة أمريكية تقريرا عن السبب الرئيسي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T07:33+0000
2023-03-13T07:33+0000
2023-03-13T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت مجلة "americanthinker" في تقرير للصحفي روجر سميث أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لأن عملية إرسالها أرخص من التخلص منها.وقال سميث في "إن عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية وإرسال أسلحة قديمة إلى أوكرانيا، والتي أوشكت فترة تخزينها وتشغيلها على الانتهاء، توفر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تكلفة التخلص من هذه الأسلحة المخزنة".كما أشار إلى أن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الماضي بلغ 46.6 مليار دولار، مضيفا أن التخلص من هذا الحجم من الأسلحة يتطلب إنفاق حوالي 35 مليار دولار.وتابع سميث بالقول إن "مخزونات الأسلحة التي سيتم سحبها من الخدمة آخذة في النفاد، كما أن إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف لا يلقى دعمًا أمريكيا.وأوضح المؤلف أنه ينبغي للمرء أن يتوقع تغييرات في سياسة الناتو، لأن المزيد من الدعم لأوكرانيا سوف يستتبع ظهور تكاليف جديدة للمجمع العسكري الصناعي.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مجلة-الولايات-المتحدة-والصين-تستعدان-للحرب-بشأن-تايوان-1074597768.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة
07:33 GMT 13.03.2023 (تم التحديث: 08:42 GMT 13.03.2023) تابعنا عبر
كشفت مجلة أمريكية تقريرا عن السبب الرئيسي الذي يدفع واشنطن إلى تزويد كييف بالأسلحة.
وذكرت
مجلة "americanthinker" في تقرير للصحفي روجر سميث أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا لأن عملية إرسالها أرخص من التخلص منها.
وقال سميث في "إن عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية وإرسال أسلحة قديمة إلى أوكرانيا، والتي أوشكت فترة تخزينها وتشغيلها على الانتهاء، توفر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تكلفة التخلص من هذه الأسلحة المخزنة".
كما أشار إلى أن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الماضي بلغ 46.6 مليار دولار، مضيفا أن التخلص من هذا الحجم من الأسلحة يتطلب إنفاق حوالي 35 مليار دولار.
وتابع سميث بالقول إن "مخزونات الأسلحة التي سيتم سحبها من الخدمة آخذة في النفاد، كما أن إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف لا يلقى دعمًا أمريكيا.
وأوضح المؤلف أنه ينبغي للمرء أن يتوقع تغييرات في سياسة الناتو، لأن المزيد من الدعم لأوكرانيا سوف يستتبع ظهور تكاليف جديدة للمجمع العسكري الصناعي.