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https://sputnikarabic.ae/20230313/مصرع-22-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-مدغشقر-1074652822.html
مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر
مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر
لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدغشقر جنوبي أفريقيا، حسبما ذكرت هيئة ميناء مدغشقر مساء الأحد. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T05:35+0000
2023-03-13T05:35+0000
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وأفادت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في بيان، أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا، انقلب يوم السبت بسبب حادث في البحر قبالة سواحل مدغشقر.وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ 23 شخصا ممن كانوا على متن القارب، ولا تزال عمليات إنقاذ المفقودين جارية.وكان القارب في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفقا للبيان.
https://sputnikarabic.ae/20230313/ليبيا-هدوء-حذر-بمنطقة-تاجوراء-شرقي-العاصمة-طرابلس-بعد-اندلاع-اشتباكات-بين-مسلحين-1074651884.html
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أخبار مدغشقر, العالم, قارب, غرق قارب, مصرع
أخبار مدغشقر, العالم, قارب, غرق قارب, مصرع

مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر

05:35 GMT 13.03.2023
© AFP 2023 / Rijasoloرجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022.
رجال الإطفاء يبحثون بين الأنقاض بعد انهيار موقف للسيارات يضم عدة سيارات خاصة على المنازل بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية في حي أنكاديفوتسي في أنتاناناريفو، مدغشقر24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Rijasolo
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لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدغشقر جنوبي أفريقيا، حسبما ذكرت هيئة ميناء مدغشقر مساء الأحد.
وأفادت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في بيان، أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا، انقلب يوم السبت بسبب حادث في البحر قبالة سواحل مدغشقر.
وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ 23 شخصا ممن كانوا على متن القارب، ولا تزال عمليات إنقاذ المفقودين جارية.
سيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
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03:09 GMT
وكان القارب في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفقا للبيان.
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