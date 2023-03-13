https://sputnikarabic.ae/20230313/مصرع-22-شخصا-بعد-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-مدغشقر-1074652822.html
مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر
مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر
لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدغشقر جنوبي أفريقيا، حسبما ذكرت هيئة ميناء مدغشقر مساء الأحد. 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T05:35+0000
2023-03-13T05:35+0000
2023-03-13T05:35+0000
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وأفادت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في بيان، أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا، انقلب يوم السبت بسبب حادث في البحر قبالة سواحل مدغشقر.وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ 23 شخصا ممن كانوا على متن القارب، ولا تزال عمليات إنقاذ المفقودين جارية.وكان القارب في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفقا للبيان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مدغشقر, العالم, قارب, غرق قارب, مصرع
أخبار مدغشقر, العالم, قارب, غرق قارب, مصرع
مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر
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لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدغشقر جنوبي أفريقيا، حسبما ذكرت هيئة ميناء مدغشقر مساء الأحد.
وأفادت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في بيان، أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا
، انقلب يوم السبت بسبب حادث في البحر قبالة سواحل مدغشقر.
وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ 23 شخصا ممن كانوا على متن القارب
، ولا تزال عمليات إنقاذ المفقودين جارية.
وكان القارب في طريقه إلى جزيرة مايوت التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وفقا للبيان.