https://sputnikarabic.ae/20230314/إبراهيم-بودربالة-رئيس-البرلمان-التونسي-الجديد-1074735919.html
إبراهيم بودربالة... رئيس البرلمان التونسي الجديد
إبراهيم بودربالة... رئيس البرلمان التونسي الجديد
فاز عميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة، برئاسة البرلمان التونسي، بعد حصوله على دعم 83 نائباً، إثر انتخابات جرت خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T15:00+0000
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إبراهيم بودربالة... رئيس البرلمان التونسي الجديد
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فاز عميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة، برئاسة البرلمان التونسي، بعد حصوله على دعم 83 نائباً، إثر انتخابات جرت خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد.