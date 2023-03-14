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https://sputnikarabic.ae/20230314/إعلام-17-قتيلا-في-إيران-خلال-احتفالات-رأس-السنة-الجديدة-1074745379.html
إعلام: 17 قتيلا في إيران خلال احتفالات "رأس السنة الجديدة"
إعلام: 17 قتيلا في إيران خلال احتفالات "رأس السنة الجديدة"
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الضحايا في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة "شهارشانبي سوري"، نحو 17 شخص في إيران. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T19:59+0000
2023-03-14T20:05+0000
إيران
العالم
عيد رأس السنة
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "نتيجة الاحتفالات المصحوبة بالنيران، واستخدام الألعاب النارية تجاوز عدد المصابين 714 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، وتم نقل أكثر من 130 مصابا إلى المستشفى، ثمانية أشخاص في العناية المركزة، وبعض المصابين بترت أطرافهم، ومات نحو 17 شخص".وتحتفل إيران بشاهارشانبي سوري، في كل عام، ووفقًا للتقاليد، ففي هذا اليوم، يقفز الإيرانيون فوق النار، كما تُستخدم الألعاب النارية خلال الاحتفالات، ويصادف رأس السنة الجديدة أو "نوروز" كما يسمونه، يوم 21 مارس/ آذار، وتضرر أكثر من 1500 شخص العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/مخاطر-أمنية-واقتصادية-ما-الخسائر-الإسرائيلية-من-تقارب-السعودية-وإيران-1074743415.html
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إيران, العالم, عيد رأس السنة
إيران, العالم, عيد رأس السنة

إعلام: 17 قتيلا في إيران خلال احتفالات "رأس السنة الجديدة"

19:59 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 20:05 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENARE / سيارة إسعاف إيرانية
سيارة إسعاف إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE /
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الضحايا في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة "شهارشانبي سوري"، نحو 17 شخص في إيران.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "نتيجة الاحتفالات المصحوبة بالنيران، واستخدام الألعاب النارية تجاوز عدد المصابين 714 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، وتم نقل أكثر من 130 مصابا إلى المستشفى، ثمانية أشخاص في العناية المركزة، وبعض المصابين بترت أطرافهم، ومات نحو 17 شخص".
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19:03 GMT
وتحتفل إيران بشاهارشانبي سوري، في كل عام، ووفقًا للتقاليد، ففي هذا اليوم، يقفز الإيرانيون فوق النار، كما تُستخدم الألعاب النارية خلال الاحتفالات، ويصادف رأس السنة الجديدة أو "نوروز" كما يسمونه، يوم 21 مارس/ آذار، وتضرر أكثر من 1500 شخص العام الماضي.
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