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البيئة العراقية: البصرة من أكثر المدن تلوثا بالألغام على مستوى العالم
البيئة العراقية: البصرة من أكثر المدن تلوثا بالألغام على مستوى العالم
كشفت إدارة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية أن محافظة البصرة من أكثر المدن على مستوى العالم تلوثا بالألغام. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T12:37+0000
2023-03-14T12:37+0000
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وأوضح مدير الإعلام والتوعية في شؤون الألغام في وزارة البيئة، مصطفى حميد، أن البصرة فيها نحو 1200 كيلو متر مربع ملوثة بالألغام، لافتًا إلى أن "حجم التلوث في العراق وصل إلى 6000 كيلو متر مربع".وأكد، بحسب وكالة الأنباء العراقية، "واع"، أنه تمت إزالة 50% منها والمساحة المتبقية تقدر بنحو 2600 كيلو متر مربع.وقال حميد إن "أعداد الضحايا من جراء الألغام بلغت 30 ألف ضحية".وأشار إلى أن دائرة شؤون الألغام "تعاني من مشاكل مالية على مستوى التمويل"، لافتًا إلى أنها "قدمت مشاريع لأكثر من 600 مليار دينار لوزارة التخطيط بهدف تضمينها بالموازنة (...)، ومنذ انطلاق البرنامج الوطني لشؤون الألغام منذ عام 2003، حقق الاستفادة لـ3 ملايين شخص".
https://sputnikarabic.ae/20220707/بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تعلن-انفجار-عبوة-ناسفة-في-فريق-إزالة-ألغام-وإصابة-7-بجروح-طفيفة-1064817301.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

البيئة العراقية: البصرة من أكثر المدن تلوثا بالألغام على مستوى العالم

12:37 GMT 14.03.2023
© AFP 2023 / SABAH ARARعامل في منظمة متخصصة في إزالة الألغام في العراق يقف إلى جانب لافته تحذر من مخاطر الألغام
عامل في منظمة متخصصة في إزالة الألغام في العراق يقف إلى جانب لافته تحذر من مخاطر الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / SABAH ARAR
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كشفت إدارة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية أن محافظة البصرة من أكثر المدن على مستوى العالم تلوثا بالألغام.
وأوضح مدير الإعلام والتوعية في شؤون الألغام في وزارة البيئة، مصطفى حميد، أن البصرة فيها نحو 1200 كيلو متر مربع ملوثة بالألغام، لافتًا إلى أن "حجم التلوث في العراق وصل إلى 6000 كيلو متر مربع".
وأكد، بحسب وكالة الأنباء العراقية، "واع"، أنه تمت إزالة 50% منها والمساحة المتبقية تقدر بنحو 2600 كيلو متر مربع.
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وقال حميد إن "أعداد الضحايا من جراء الألغام بلغت 30 ألف ضحية".
وأشار إلى أن دائرة شؤون الألغام "تعاني من مشاكل مالية على مستوى التمويل"، لافتًا إلى أنها "قدمت مشاريع لأكثر من 600 مليار دينار لوزارة التخطيط بهدف تضمينها بالموازنة (...)، ومنذ انطلاق البرنامج الوطني لشؤون الألغام منذ عام 2003، حقق الاستفادة لـ3 ملايين شخص".
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