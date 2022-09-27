https://sputnikarabic.ae/20220927/مسؤولون-أرمينيون-يناقشون-التعاون-مع-وكالة-مكافحة-الألغام-في-كردستان-العراق-1068314401.html

مسؤولون أرمينيون يناقشون التعاون مع "وكالة مكافحة الألغام" في كردستان العراق

مسؤولون أرمينيون يناقشون التعاون مع "وكالة مكافحة الألغام" في كردستان العراق

ناقش مدير مركز خبراء الاستجابة الإنسانية في أرمينيا، فاغيناك سركسيان، قضايا التعاون مع قيادة وكالة مكافحة الألغام في كردستان العراق خلال زيارته للبلاد، حسبما... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T12:42+0000

2022-09-27T12:42+0000

2022-09-27T12:42+0000

العراق

أرمينيا

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وجاء في صفحة المركز على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "خلال الاجتماع، تمت مناقشة قضايا التعاون في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وقد أعرب الطرفان عن تقديرهما الكبير للتعاون الذي تم إنشاؤه حديثًا بين الهيكلين، مؤكدين على أهمية زيادة توسيع التعاون".ويشار إلى أن الوفد الأرميني التقى أيضا نائب رئيس إقليم كردستان العراق جعفر شيخ مصطفى.تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز خبراء الاستجابة الإنسانية في أرمينيا ووكالة مكافحة الألغام في كردستان العراق في 10 يوليو/ تموز.

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