https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-صواريخ-فوق-بيلغورود-1074747503.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي أسقط 3 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلغورود. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T22:29+0000
2023-03-14T22:29+0000
2023-03-14T22:38+0000
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وبحسب قوله فإن أنقاض أحد الصواريخ أصاب قطاعا سكنيا في بيلغورود ما تسبب في أضرار، كما تضررت عدة منازل في منطقة بيلغورود.وقال رئيس بلدية بيلغورود، إنه لم يصب أحد بجروح نتيجة سقوط صاروخ على القطاع السكني بالمدينة.وبحسب قوله، هناك دمار في عدة منازل خاصة ومبنى سكني واحد ونوافذ وسقوف متضررة بشكل كبير، كما لحقت أضرار بالسيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/سلطات-بيلغورود-الدفاعات-الجوية-تسقط-4-صواريخ-أوكرانية-1074652506.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلغورود
22:29 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي أسقط 3 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلغورود.
وبحسب قوله فإن أنقاض أحد الصواريخ أصاب قطاعا سكنيا في بيلغورود ما تسبب في أضرار، كما تضررت عدة منازل في منطقة بيلغورود.
وقال رئيس بلدية بيلغورود
، إنه لم يصب أحد بجروح نتيجة سقوط صاروخ على القطاع السكني بالمدينة.
وبحسب قوله، هناك دمار في عدة منازل خاصة ومبنى سكني واحد ونوافذ وسقوف متضررة بشكل كبير، كما لحقت أضرار بالسيارات.