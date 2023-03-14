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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-صواريخ-فوق-بيلغورود-1074747503.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي أسقط 3 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلغورود. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T22:29+0000
2023-03-14T22:38+0000
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وبحسب قوله فإن أنقاض أحد الصواريخ أصاب قطاعا سكنيا في بيلغورود ما تسبب في أضرار، كما تضررت عدة منازل في منطقة بيلغورود.وقال رئيس بلدية بيلغورود، إنه لم يصب أحد بجروح نتيجة سقوط صاروخ على القطاع السكني بالمدينة.وبحسب قوله، هناك دمار في عدة منازل خاصة ومبنى سكني واحد ونوافذ وسقوف متضررة بشكل كبير، كما لحقت أضرار بالسيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230313/سلطات-بيلغورود-الدفاعات-الجوية-تسقط-4-صواريخ-أوكرانية-1074652506.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلغورود

22:29 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 14.03.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي أسقط 3 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلغورود.
وبحسب قوله فإن أنقاض أحد الصواريخ أصاب قطاعا سكنيا في بيلغورود ما تسبب في أضرار، كما تضررت عدة منازل في منطقة بيلغورود.
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية
أمس, 05:13 GMT
وقال رئيس بلدية بيلغورود، إنه لم يصب أحد بجروح نتيجة سقوط صاروخ على القطاع السكني بالمدينة.
وبحسب قوله، هناك دمار في عدة منازل خاصة ومبنى سكني واحد ونوافذ وسقوف متضررة بشكل كبير، كما لحقت أضرار بالسيارات.
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