فريق "سبوتنيك" يوزع مساعدات إنسانية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال
13:10 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 13:33 GMT 14.03.2023)
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
حصري
وزع فريق من وكالة الأنباء "سبوتنيك"، ومؤسسة "الدكتورة ليزا" الخيرية (إليزافيتا جلينكا)، المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك"، على السوريين في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد.
وقام فريق من موظفي وكالة "سبوتنيك" وممثل مؤسسة "الدكتورة ليزا" (إليزافيتا جلينكا) الخيرية، فلاديمير خافشابو، بالسفر على مدار أسبوع، إلى جمع المناطق التي تضررت من الزلزال في سوريا بهدف توزيع المساعدات الإنسانية التي جمعها الفريق في موسكو.
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وتتضمن المساعدات التي تم توزيعها الطعام وأغذية الأطفال والملابس والأحذية والبطانيات ومستلزمات النظافة وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والبطاريات والشموع وغيرها، حيث سلمت إلى أيدي المحتاجين بشكل مباشر.
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وقالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك عربي" لينا أندريتشينكو: "لقد جمعنا المساعدات، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية بشأن الإرسال والمساعدة في عملية التوزيع، وذهب ممثل عن الصندوق وموظفان من سبوتنيك لمرافقة الشحنة".
وأضافت "كان من المهم بالنسبة لنا أن يذهب أناس منا إلى سوريا وأن يكونوا قادرين على التحكم في كل شيء بأنفسهم".
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
ووصلت أول شحنة من مساعدات "سبوتنيك" إلى قرية اسطامو في محافظة اللاذقية، وهي القرية الأكثر تضررا في المحافظة، لم يتبق عملياً أي منزل لم يتضرر من الزلزال.
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وبدوره، قال ممثل مؤسسة "الدكتورة ليزا" (إليزافيتا جلينكا) الخيرية، فلاديمير خافشابو، إن "الإدارة المحلية (البلدية) لقرية اسطامو أصدرت أوراقا مختومة خاصة لضحايا الزلزال، لكن انتشار أنباء وصول مساعدات إنسانية إلى القرية انتشر بسرعة، لذلك عندما وصلنا كان هناك الكثير من الناس وليس الضحايا فقط. أولاً؛ قمنا بتوزيع المساعدات على أولئك الذين فقدوا كل شيء فجأة. حاولنا أن نقدم للناس كل ما يطلبونه: طعام، ملابس، بطانيات للتدفئة، وكل شيء. نتيجة لذلك، قمنا بتسليم مساعدات لكل من جاء في ذلك اليوم، حتى أولئك الذين لم يكن لديهم ورقة من البلدية، تم تسليمهم أخيرا، لكننا حاولنا عدم الإساءة إلى أي شخص".
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
9/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
10/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
11/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
12/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
13/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
14/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
15/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
16/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
17/18
© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
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© Sputnik
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
وتابع خافشابو موضحا أن هؤلاء الناس فقدوا بشكل مفاجئ "وفي غضون دقائق قليلة، أقاربهم وأصدقاءهم ومنازلهم وكل ما كان يمثل معنى الحياة بالنسبة لهم. وبعد شهر، لم يتمكن الجميع من التعامل مع هذا الأمر. الناس لا يحتاجون فقط إلى المساعدة الإنسانية، ولكن أيضًا المساعدة النفسية".
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وأضاف ممثل مؤسسة "الدكتورة ليزا": "في اليوم الثاني من نشاطنا، ذهبنا إلى أحد الملاعب، حيث تم استيعاب 400 شخص. هذه عائلات فقدت منازلها. وليس فقط منازلهم، لقد فقدوا كل شيء. رأيت ألما شديدا في عيون بعض الأشخاص".
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وأضاف خافشابو: "إنهم يجلسون ولا يتحركون. لا يريدون أي شيء. لكن هناك البعض، بالرغم من هذا الحزن، لا يفقد الإيمان بالأفضل. أشعر بالأسف تجاه جميع هؤلاء، الكل يريد تقديم المساعدة. لقد عبر الذين تلقوا المساعدات عن امتنانهم الكبير للشعب الروسي".
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وتتوجه قافلة مساعدات إنسانية اليوم إلى مدينة حلب، حيث سيتم تسليم معدات إزالة الأنقاض إلى الهلال الأحمر السوري، ويعمل الفريق على إنشاء نقطة لتوزيع للمساعدات الإنسانية في أحد الملعب حيث تعيش عائلات بلا مأوى.
© Sputnik . Monzer Saidتوزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
1/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Monzer Saidتوزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
2/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Monzer Saidتوزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
3/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Monzer Saidتوزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
4/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Monzer Saidتوزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
5/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
© Sputnik . Ali Hashem"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
6/6
© Sputnik . Ali Hashem
"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
1/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
2/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
3/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
4/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
5/6
© Sputnik . Monzer Said
توزيع مساعدات إغاثية جمعها فريق "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا
6/6
© Sputnik . Ali Hashem
"سبوتنيك" تسلم مساعدات طبية لمشفى الأطفال في اللاذقية
يذكر أن وكالة "سبوتنيك" جمعت بدعم من مؤسسة "الدكتور ليزا" الخيرية، حوالي 25 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال في سوريا.
© Sputnikسبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
© Sputnik
وتمت عملية إيصال المساعدات إلى سوريا ونقلها وتوزيعها إلى المناطق المتضررة بدعم من الجيش الروسي.