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https://sputnikarabic.ae/20230314/مقتل-شخصين-وإصابة-9-في-حادثة-دهس-بمقاطعة-كيبيك-في-كندا-1074700312.html
مقتل شخصين وإصابة 9 في حادثة دهس بمقاطعة كيبيك في كندا
مقتل شخصين وإصابة 9 في حادثة دهس بمقاطعة كيبيك في كندا
أعلنت الشرطة الكندية أن رجلين لقيا مصرعهما في كندا وأصيب تسعة آخرون من المارة عندما صدمتهم شاحنة يوم الاثنين. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T00:49+0000
2023-03-14T00:49+0000
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وقالت المتحدثة باسم شرطة كيبيك، هيلين سانت بيير، لوكالة "فرانس برس" للأنباء إن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما قد ألقى القبض عليه ويجري التحقيق معه فيما إذا كان قد دهس الناس عمدا في بلدة أمكي شمال كيبيك.وقالت المتحدثة: "كل شيء يشير إلى أن هذا حدث منعزل. لم يعد هناك خطر في المنطقة ومشتبه به واحد فقط".وأعمار حالتي الوفاة في الستينيات والسبعينيات من العمر على التوالي. وقالت الشرطة إن من بين الجرحى ثلاثة أطفال، واثنان من الجرحى في حالة خطيرة.وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة صدمت عدة أشخاص على رصيف، ثم واصلت مسافة 400 إلى 500 متر أخرى على طول الطريق، وأصابت المزيد من الناس.
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أخبار كندا, العالم, عملية دهس
أخبار كندا, العالم, عملية دهس

مقتل شخصين وإصابة 9 في حادثة دهس بمقاطعة كيبيك في كندا

00:49 GMT 14.03.2023
© flickr.com / Yannick Gingras / الشرطة في كندا
الشرطة في كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© flickr.com / Yannick Gingras /
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أعلنت الشرطة الكندية أن رجلين لقيا مصرعهما في كندا وأصيب تسعة آخرون من المارة عندما صدمتهم شاحنة يوم الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم شرطة كيبيك، هيلين سانت بيير، لوكالة "فرانس برس" للأنباء إن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما قد ألقى القبض عليه ويجري التحقيق معه فيما إذا كان قد دهس الناس عمدا في بلدة أمكي شمال كيبيك.
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وقالت المتحدثة: "كل شيء يشير إلى أن هذا حدث منعزل. لم يعد هناك خطر في المنطقة ومشتبه به واحد فقط".
وأعمار حالتي الوفاة في الستينيات والسبعينيات من العمر على التوالي. وقالت الشرطة إن من بين الجرحى ثلاثة أطفال، واثنان من الجرحى في حالة خطيرة.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة صدمت عدة أشخاص على رصيف، ثم واصلت مسافة 400 إلى 500 متر أخرى على طول الطريق، وأصابت المزيد من الناس.
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