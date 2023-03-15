https://sputnikarabic.ae/20230315/أسعار-النفط-العالمية-تنخفض-إلى-ما-دون-70-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-2021-1074770117.html
أسعار النفط تنخفض لأقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021
أسعار النفط تنخفض لأقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة نحو 1.7%، حيث أظهرت بيانات التداول لبورصة نيويورك انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T12:53+0000
2023-03-15T12:53+0000
2023-03-15T13:03+0000
أسعار النفط اليوم
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. فبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار/ مايو بنسبة 1.69% إلى 76.12 دولارًا للبرميل وكان قد انخفض قبل ذلك بدقائق إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل.فيما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.78% إلى 70.06 دولارًا للبرميل، وكان قد انخفض قبل ذلك بدقائق إلى ما دون 70 دولارا للبرميل.في سياق متصل، أظهر تقرير "أوبك" الشهري، أمس الثلاثاء، أن المنظمة لا تزال تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً في 2023، بمتوسط حتى 101.9 مليون برميل يومياً.وجاء في التقرير "تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، دون تغيير فعليا عن تقديرات الشهر السابق البالغة 2.3 مليون برميل يوميا".وكانت المنظمة قد توقعت الشهر الماضي، أن يكون حجم الطلب العالمي على النفط هذا العام 101.87 مليون برميل يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-الطاقة-الدولية-روسيا-تنجح-بشكل-مدهش-في-الحفاظ-على-حجم-إنتاج-النفط-1074760030.html
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أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار
أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, اقتصاد, أخبار العالم الآن, الأخبار
أسعار النفط تنخفض لأقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021
12:53 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة نحو 1.7%، حيث أظهرت بيانات التداول لبورصة نيويورك انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
موسكو - سبوتنيك
. فبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار/ مايو بنسبة 1.69% إلى 76.12 دولارًا للبرميل وكان قد انخفض قبل ذلك بدقائق إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل.
فيما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.78% إلى 70.06 دولارًا للبرميل، وكان قد انخفض قبل ذلك بدقائق إلى ما دون 70 دولارا للبرميل.
في سياق متصل، أظهر تقرير "أوبك
" الشهري، أمس الثلاثاء، أن المنظمة لا تزال تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً في 2023، بمتوسط حتى 101.9 مليون برميل يومياً.
وجاء في التقرير "تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023، دون تغيير فعليا عن تقديرات الشهر السابق البالغة 2.3 مليون برميل يوميا".
وكانت المنظمة قد توقعت الشهر الماضي، أن يكون حجم الطلب العالمي على النفط
هذا العام 101.87 مليون برميل يوميا.