https://sputnikarabic.ae/20230315/أمطار-غزيرة-وفيضانات-تجتاح-مناطق-في-تركيا-فيديو-1074757869.html
أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح مناطق في تركيا... فيديو
أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح مناطق في تركيا... فيديو
تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية "شانلي أورفا" في حدوث فيضانات في العديد من المناطق في تركيا. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:12+0000
2023-03-15T09:12+0000
2023-03-15T09:12+0000
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وغمرت المياه المناطق الزراعية والعديد من المنازل والشركات، وغمرت أيضاً قسم الطوارئ في مشفى شانلي أورفا، حيث تم نقل المرضى إلى الطوابق العليا.وتسببت الفيضانات باضطراب الحركة المرورية.وأصدرت السلطات المحلية بيانا حذرت فيه من استمرار هطول الأمطار غدا وأعلنت تعليق المدارس لمدة يوم واحد.وما زالت تركيا تعاني تبعات الزلزال المدمر الذي شهدته في 6 شباط /فبراير الماضي، إذ سقط آلاف الضحايا ووقع كذلك آلاف الجرحى، ما تسبب باهتزازات ارتدادية أثرت على عدة دول.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح مناطق في تركيا... فيديو
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تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية "شانلي أورفا" في حدوث فيضانات في العديد من المناطق في تركيا.
وغمرت المياه المناطق الزراعية والعديد من المنازل والشركات، وغمرت أيضاً قسم الطوارئ في مشفى شانلي أورفا، حيث تم نقل المرضى إلى الطوابق العليا.
وتسببت الفيضانات
باضطراب الحركة المرورية.
وأصدرت السلطات المحلية بيانا حذرت فيه من استمرار هطول الأمطار غدا وأعلنت تعليق المدارس لمدة يوم واحد.
وما زالت تركيا
تعاني تبعات الزلزال المدمر الذي شهدته في 6 شباط /فبراير الماضي، إذ سقط آلاف الضحايا ووقع كذلك آلاف الجرحى، ما تسبب باهتزازات ارتدادية أثرت على عدة دول.