https://sputnikarabic.ae/20230316/استفتاء-انضمام-جمهورية-القرم-إلى-روسيا-الاتحادية-1074839864.html
استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية
استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية
يصادف اليوم 19 مارس/ آذار، ذكرى إجراء استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. وبهدذه المناسبة أعدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" رسم بياني لعملية الاستفتاء. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T19:00+0000
2023-03-16T19:00+0000
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استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية
19:00 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
يصادف اليوم 19 مارس/ آذار، ذكرى إجراء استفتاء انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. وبهدذه المناسبة أعدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" رسم بياني لعملية الاستفتاء.