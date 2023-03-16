https://sputnikarabic.ae/20230316/الجيش-الأمريكي-يخرج-دفعة-جديدة-من-المرتزقة-السوريين--1074811583.html

الجيش الأمريكي يخرج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين

الجيش الأمريكي يخرج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين

كشفت مصادر خاصة عن قيام الجيش الأمريكي بتخريج دفعة جديدة من المرتزقة تمهيدا لنشرهم في محيط قاعدته اللاشرعية في منطقة التنف، عند مثلث الحدود السورية الأردنية... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T12:35+0000

2023-03-16T12:35+0000

2023-03-16T12:37+0000

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وأكدت المصادر الاستخباراتية التي تحدثت لـ"سبوتنيك"، أن نحو 60 مسلحا من تنظيم "جيش سوريا الحرة"، وهو الواجهة الأحدث لتنظيم "مغاوير الثورة السورية"، تم تخريجهم قبل نحو أسبوعين في سياق الدفعات الشهرية التي يدرّبها ضباط الجيش الأمريكي لتعزيز أمن قاعدته اللاشرعية في منطقة التنف.وأشارت المصادر إلى أن الأجيال الجديدة التي كبرت في المخيم، باتت "خزانا بشريا تحت الطلب" يلجأ إليه الجيش الأمريكي لتلبية احتياجاته من المرتزقة لاستخدامهم حيث يتطلب الأمر داخل سوريا وخارجها.وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن هذه المجموعة الجديدة، وفور تخريجها، تم زجّها ضمن منطقة الـ "55 كم" في البادية السورية، بهدف تعزيز حماية القاعدة الأمريكية.وتشكل منطقة الـ "55 كم" فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع بوادي حماة وحمص والرقة ودير الزور، شرقي سوريا.وتتخذ منطقة الـ "55 كم" شكل نصف دائرة تتحلق حول قاعدة "التنف" التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، مقرا لجنودها ولتنظيمات مسلحة عميلة لها، وهي تخضع لحماية الطائرات الحربية الأمريكية، وتعد مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).

https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html

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