https://sputnikarabic.ae/20230316/الجيش-الأمريكي-يخرج-دفعة-جديدة-من-المرتزقة-السوريين--1074811583.html
الجيش الأمريكي يخرج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين
الجيش الأمريكي يخرج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين
كشفت مصادر خاصة عن قيام الجيش الأمريكي بتخريج دفعة جديدة من المرتزقة تمهيدا لنشرهم في محيط قاعدته اللاشرعية في منطقة التنف، عند مثلث الحدود السورية الأردنية... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T12:35+0000
2023-03-16T12:35+0000
2023-03-16T12:37+0000
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وأكدت المصادر الاستخباراتية التي تحدثت لـ"سبوتنيك"، أن نحو 60 مسلحا من تنظيم "جيش سوريا الحرة"، وهو الواجهة الأحدث لتنظيم "مغاوير الثورة السورية"، تم تخريجهم قبل نحو أسبوعين في سياق الدفعات الشهرية التي يدرّبها ضباط الجيش الأمريكي لتعزيز أمن قاعدته اللاشرعية في منطقة التنف.وأشارت المصادر إلى أن الأجيال الجديدة التي كبرت في المخيم، باتت "خزانا بشريا تحت الطلب" يلجأ إليه الجيش الأمريكي لتلبية احتياجاته من المرتزقة لاستخدامهم حيث يتطلب الأمر داخل سوريا وخارجها.وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن هذه المجموعة الجديدة، وفور تخريجها، تم زجّها ضمن منطقة الـ "55 كم" في البادية السورية، بهدف تعزيز حماية القاعدة الأمريكية.وتشكل منطقة الـ "55 كم" فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع بوادي حماة وحمص والرقة ودير الزور، شرقي سوريا.وتتخذ منطقة الـ "55 كم" شكل نصف دائرة تتحلق حول قاعدة "التنف" التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، مقرا لجنودها ولتنظيمات مسلحة عميلة لها، وهي تخضع لحماية الطائرات الحربية الأمريكية، وتعد مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأمريكي يخرج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين
12:35 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
كشفت مصادر خاصة عن قيام الجيش الأمريكي بتخريج دفعة جديدة من المرتزقة تمهيدا لنشرهم في محيط قاعدته اللاشرعية في منطقة التنف، عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.
وأكدت المصادر الاستخباراتية التي تحدثت لـ"سبوتنيك"، أن نحو 60 مسلحا من تنظيم "جيش سوريا الحرة"، وهو الواجهة الأحدث لتنظيم "مغاوير الثورة السورية"، تم تخريجهم قبل نحو أسبوعين في سياق الدفعات الشهرية التي يدرّبها ضباط الجيش الأمريكي لتعزيز أمن قاعدته اللاشرعية في منطقة التنف.
وأوضحت المصادر أن المرتزقة الخريجين، غالبيتهم الساحقة من أبناء العائلات التي تقطن في "مخيم الركبان الإنساني" المحاذي للقاعدة على الحدود السورية الأردنية.
وأشارت المصادر إلى أن الأجيال الجديدة التي كبرت في المخيم، باتت "خزانا بشريا تحت الطلب" يلجأ إليه الجيش الأمريكي لتلبية احتياجاته من المرتزقة لاستخدامهم حيث يتطلب الأمر داخل سوريا وخارجها.
وكان مصدر أمني سوري كشف لـ"سبوتنيك" مطلع الشهر الجاري، أن الجيش الأمريكي، بدأ برنامجا جديدا لتدريب مجموعات مستقلة يتراوح أعداد أفرادها بين 40 و60 مسلحا، بهدف إلحاق بعضها بجبهات القتال ضد الجيش الروسي في أوكرانيا، وبعضها الآخر لتنفيذ عمليات أمنية جنوب سوريا (درعا والسويداء).
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن هذه المجموعة الجديدة، وفور تخريجها، تم زجّها ضمن منطقة الـ "55 كم" في البادية السورية، بهدف تعزيز حماية القاعدة الأمريكية.
ويحظى تنظيم "جيش سوريا الحرة" باحتضان تام من قبل الجيش الأمريكي في قاعدة التنف، إذ أن الأول يعتمد على الأخير في كل شيء، بدءا من الرواتب والتسليح، وصولا إلى تأمين اللباس والطعام والشراب.
وتشكل منطقة الـ "55 كم" فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع بوادي حماة وحمص والرقة ودير الزور، شرقي سوريا.
وتتخذ منطقة الـ "55 كم" شكل نصف دائرة تتحلق حول قاعدة "التنف" التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، مقرا لجنودها ولتنظيمات مسلحة عميلة لها، وهي تخضع لحماية الطائرات الحربية الأمريكية، وتعد مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).