https://sputnikarabic.ae/20230316/السيول-تهدد-منازل-المزارعين-ومحاصيلهم-شرقي-سوريا-وتجرف-السواتر-الحدودية-مع-العراق-1074821174.html

السيول تهدد منازل المزارعين ومحاصيلهم شرقي سوريا وتجرف السواتر الحدودية مع العراق

السيول تهدد منازل المزارعين ومحاصيلهم شرقي سوريا وتجرف السواتر الحدودية مع العراق

سجلت المنطقة الشرقية من سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حالة جوية غير مسبوقة، بعدما غمرت السيول والفيضانات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وهدمت الكثير من... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T15:56+0000

2023-03-16T15:56+0000

2023-03-16T15:56+0000

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074820678_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f38dcda2b42210e49cc5e4d8d915d9d.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن منسوب مياه نهر الخابور في مدينة الحسكة ارتفع بشكل كبير وملحوظ خلال الساعات الماضية، مع إطلاق تحذيرات للسكان القاطنين بالقرب من سرير النهر بأخذ الحيطة والحذر من فيضان النهر بشكل أكبر ما يشكل خطرا على منازلهم، جراء الأمطار الغزيرة وتشكل السيول في الوديان، وجريان روافد النهر في منطقة رأس العين.بين مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لــ"سبوتنيك" أن نسبة تدفق نهر الخابور بلغت 50 متراً مكعباً في الثانية في مدينة الحسكة و15 متراً مكعباً في نهر الجغجغ، وذلك جراء السيول المتشكلة في الوديان نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال 24 ساعة الماضية، وتحديداً الوديان القادمة من منطقة جبل عبد العزيز جنوب غربي الحسكة ومنطقة رأس العين شمالي غربي الحسكة.السيول تهدد السكان قرب نهر الخابورمضيفاً بأن الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب روافد نهر الخابور ومنها (الجرجب) و(الرزكان)، قد يؤديان خلال الساعات القادمة مع استمر هطول الأمطار، إلى تشكل خطر كبير على المنازل القريبة من سرير النهر والتي قد تغمر، لذلك أطلقنا تحذيراً خصوصاً في حيي غويران والمريديان في مدينة الحسكة.وأشار أمين إلى أن مياه الفيضانات والسيول التي تصب في نهر الخابور ستسهم في تعزيز مخزون مياه بحيرة سد الشهيد باسل الأسد جنوب الحسكة ما يمكن المديرية من إعطاء ريات للمساحات الزراعية المرخصة على سرير النهر، حيث ارتفع مخزون السد بمقدار مليون ونصف مليون متر مكعب خلال يوم واحد ليصل التخزين في السد إلى 100 مليون متر مكعب.وأضاف أمين أن فيضان وديان "القصيبة والسحل ودعيبيل والكبش" أدى إلى تشكل السيول في ريف الحسكة الجنوبي والجنوبي الغربي، وارتفاع منسوب المياه في سرير نهر الخابور عند مدينة الشدادي.أما في منطقة جبل عبد العزيز فقال أمين إن الأمطار الغزيرة أدت إلى تفجر عدد من العيون والينابيع التي كانت جافة.تأثير إيجابيبدوره معاون مدير الزراعة في الحسكة المهندس عز الدين الحسو أكد في تصريح لــ"سبوتنيك" أن الأمطار التي هطلت جاءت في الموعد المناسب للمساحات البعلية التي توقف الهطول المطري عنها لمدة طويلة نسبياً، وتعرضت النباتات للعطش خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمطار الهاطلة ستنقل مختلف المحاصيل من توصيف الحالة المتوسطة إلى الجيدة، ولا سيما محاصيل القمح والشعير والبقوليات، كما ستسهم في نمو المحاصيل العطرية المزروعة في مختلف مناطق المحافظة.وأشار الحسو إلى أهمية هذه الأمطار حتى بالنسبة للمحاصيل المروية إذ ستوفر على الفلاحين تكاليف السقاية، ولا سيما ببعض المناطق التي هطلت فيها الأمطار بكميات تعادل 3 ريات تقريباً، مؤكداً أنه في حال ثبات الفعالية الجوية التي ستؤثر على المحافظة بدءاً من السبت القادم فإن المحاصيل البعلية لن تحتاج إلى الأمطار حتى منتصف شهر نيسان القادم.جرف سواتر الحدودبدورها قالت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" إن الأمطار التي هطلت أمس جرفت الساتر الترابي الحدودي الفاصل بين سوريا والعراق "شرق مدينة الحسكة بنحو 120 كم، وقُطِع طريق عام الحسكة - الرقة (طريق أبيض) بشكل تام، بسبب تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة، كما غمرت مياه الأمطار منازل قريتي دمخية كبيرة وبير البوعاصي في ريف القامشلي شمال الحسكة.كما أدت الأمطار إلى غرق عدد من المنازل في قرية الدشيشة في ريف الحسكة الجنوبي. وأوقعت السيول الجارفة خسائر في بعض قطعان الأغنام في عدد من القرى والأرياف.وحسب مصادر في ريف القامشلي تحدثت لــ"سبوتنيك" أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة تسببت بتهدم وانهيار بعض الأبنية الطينية في ريف القامشلي، وتحديداً في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، حيث انهار عدد من الأبنية الترابية في قرى السلماسة والناعم ومجيرينات ومحل العاقولة والحسينيات وأبو قبير والطامنة والحصوية، إضافة إلى نفوق أعداد من الماشية في المنطقة.فرحة لم تكتملوفي محافظة دير لزور، لم تكتمل فرحة المزارعين بعد هطول الأمطار على محاصيلهم لليوم الثالث على التوالي في بلدات ومدن المحافظة، حيث أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت إلى تشكل السيول وغمر مساحات كبيرة من الأراضي مما أدى إلى تضررها .وأوضح مدير الزراعة في دير الزور المهندس فؤاد عابدون في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أن الأمطار التي هطلت في الأيام الماضية أدت إلى أضرار متفاوتة بين منطقة وأخرى نتيجة غمر مياه السيول لبعض مساحات الحقول الزراعية.حيث تضرر أكثر من 7000 آلاف دونم من محصولي القمح والشعير في ريف دير الزور الغربي فقط وتوزعت المساحات المتضررة في قرية معدان عتيق بمساحة 2000 دونم قمح و 500 دونم شعير، وفي منطقة التبني تضررت مساحة 1500دونم قمح إضافة ل 200 دونم شعير، بينما بلغت المساحة المتضررة في منطقة القصُبي 1700 دونم قمح و 400 دونم شعير، وبلغت المساحة المتضررة في منطقة البويطية 400 دونم قمح و 50 دونماً من الشعير، بحسب مدير زراعة دير الزور.وتابع عابدون أن أعمال حصر الأضرار مستمرة لتغطية كافة الحقول الزراعية عبر اللجان المشكلة من قبل المديريات والتي توزعت في أرياف المحافظة.أضرار المنخفض الجوي الذي أدى إلى تشكل السيول لم تقتصر على غمر المساحات المزروعة بل أدت إلى تشكل السيول في الوديان وقطع بعض الطرق الرئيسية بين محافظتي الرقة ودير الزور إضافة إلى تهدم جسر الشريدة الواصل بين المحافظتين.أما بالنسبة لطريق دمشق دير الزور فأكد مدير مركز انطلاق البولمان عبد الحميد الحمش لــ"سبوتنيك" أن طريق دمشق - دير الزور ودير الزور - تدمر سالك على الرغم من الأمطار الغزيرة والرحلات بين المحافظات مستمرة ولم تتوقف.كما أدت مياه الأمطار والسيول المشكلة إلى ارتفاع طفيف في منسوب نهر الفرات الذي يشهد انخفاضا كبيرا نتيجة مواصلة الجانب التركي قطع المياه عن سوريا، بحسب المراسل.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم