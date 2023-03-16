https://sputnikarabic.ae/20230316/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-ثلاثة-شبان-في-جنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1074816069.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل ثلاثة شبان في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل ثلاثة شبان في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، مقتل ثلاثة مواطنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي باقتحام جديد لمدينة جنين. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T14:00+0000
2023-03-16T14:00+0000
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وصرحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "3 مواطنين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس".وأشارت الوكالة إلى أن "قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، وأعدمت 3 شبان".ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم".ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء الأربعاء، "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف".وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20230309/محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-الاعتداء-الإسرائيلي-على-المخيم-والمدينة-1074514952.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جنين
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جنين
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل ثلاثة شبان في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، مقتل ثلاثة مواطنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي باقتحام جديد لمدينة جنين.
وصرحت الوزارة، بحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "3 مواطنين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس".
وأشارت الوكالة إلى أن "قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين
، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، وأعدمت 3 شبان".
ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا" أمس عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن الإصابات وقعت مساء الأربعاء، "خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف".
وأضاف جبريل أن ثلاثة فلسطين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام
، واثنين بقنابل الغاز باليد، وأصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.