https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-أساسها-الحفاظ-على-سيادة-جميع-الدول-1074807230.html
رئيس مجلس الأمة الجزائري: علاقاتنا مع روسيا أساسها الحفاظ على سيادة جميع الدول
رئيس مجلس الأمة الجزائري: علاقاتنا مع روسيا أساسها الحفاظ على سيادة جميع الدول
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن العلاقات بين بلاده وروسيا قائمة على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول وعلى السيادة الاقتصادية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T10:23+0000
2023-03-16T10:23+0000
2023-03-16T11:17+0000
العالم العربي
روسيا
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الجزائر - سبوتنيك. وقال قوجيل، خلال استقباله اليوم، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن "العلاقات التي لدينا اليوم مع روسيا مبنية على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول والحفاظ على السيادة الاقتصادية". وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230315/كومينا-وروساتوم-تناقشان-حلول-الطاقة-النووية-في-السوق-الجزائرية-1074763917.html
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العالم العربي, روسيا
رئيس مجلس الأمة الجزائري: علاقاتنا مع روسيا أساسها الحفاظ على سيادة جميع الدول
10:23 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن العلاقات بين بلاده وروسيا قائمة على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول وعلى السيادة الاقتصادية.
الجزائر - سبوتنيك. وقال قوجيل، خلال استقباله اليوم، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن "العلاقات التي لدينا اليوم مع روسيا مبنية على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول والحفاظ على السيادة الاقتصادية".
وأضاف: "الاتحاد السوفييتي وقف إلى جانب الجزائر [خلال فترة كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي] وهذا مهم جدا للجزائر".
وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.
وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.