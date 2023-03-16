https://sputnikarabic.ae/20230316/كولونيل-أمريكي-يعلن-عن-قرب-سقوط-أوكرانيا-دون-إرسال-قوات-الناتو-1074813986.html
كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو
كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو
صرح ضابط في الجيش الأمريكي أن القوات الأوكرانية ستبدأ بالتراجع من دون دعم جيوش دول الناتو. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:31+0000
2023-03-16T13:31+0000
2023-03-16T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال اللفتنانت كولونيل في الجيش الامريكي توني شافر، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أن الأوكرانيين لن يكونوا قادرين على الانتصار في معركة أرتيوموفسك (باخموت)، أو في حرب طويلة الأمد دون قوات برية إضافية من الخارج - أمريكا أو الناتو.ووفقا له، فإن الخبراء الغربيين مخطئون عندما يقولون إن أرتيوموفسك ليس لها أهمية استراتيجية للقوات المسلحة لأوكرانيا. وأشار إلى أن المدينة هي مركز لوجستي يزود القوات الأوكرانية في دونباس، لذا فإن المعركة من أجلها تشبه الربع الثالث من مباراة كرة قدم مهمة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20221230/أوكرانيا-ترسل-مقاتلين-أجانب-إلى-باخموت-لاحتواء-تقدم-القوات-الروسية-1071755206.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو
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صرح ضابط في الجيش الأمريكي أن القوات الأوكرانية ستبدأ بالتراجع من دون دعم جيوش دول الناتو.
وقال اللفتنانت كولونيل في الجيش الامريكي توني شافر، في مقابلة مع الصحفي
ستيفن جاردنر، أن الأوكرانيين لن يكونوا قادرين على الانتصار في معركة أرتيوموفسك (باخموت)، أو في حرب طويلة الأمد دون قوات برية إضافية من الخارج - أمريكا أو الناتو.
ووصف شافر هذه التوقعات السلبية بغير المريحة لواشنطن لكنها تستند إلى حقائق واقعية.
ووفقا له، فإن الخبراء الغربيين مخطئون عندما يقولون إن أرتيوموفسك ليس لها أهمية استراتيجية للقوات المسلحة لأوكرانيا.
30 ديسمبر 2022, 06:32 GMT
وأشار إلى أن المدينة هي مركز لوجستي يزود القوات الأوكرانية في دونباس، لذا فإن المعركة من أجلها تشبه الربع الثالث من مباراة كرة قدم مهمة للغاية.