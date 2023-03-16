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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/كولونيل-أمريكي-يعلن-عن-قرب-سقوط-أوكرانيا-دون-إرسال-قوات-الناتو-1074813986.html
كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو
كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو
صرح ضابط في الجيش الأمريكي أن القوات الأوكرانية ستبدأ بالتراجع من دون دعم جيوش دول الناتو. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:31+0000
2023-03-16T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال اللفتنانت كولونيل في الجيش الامريكي توني شافر، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أن الأوكرانيين لن يكونوا قادرين على الانتصار في معركة أرتيوموفسك (باخموت)، أو في حرب طويلة الأمد دون قوات برية إضافية من الخارج - أمريكا أو الناتو.ووفقا له، فإن الخبراء الغربيين مخطئون عندما يقولون إن أرتيوموفسك ليس لها أهمية استراتيجية للقوات المسلحة لأوكرانيا. وأشار إلى أن المدينة هي مركز لوجستي يزود القوات الأوكرانية في دونباس، لذا فإن المعركة من أجلها تشبه الربع الثالث من مباراة كرة قدم مهمة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20221230/أوكرانيا-ترسل-مقاتلين-أجانب-إلى-باخموت-لاحتواء-تقدم-القوات-الروسية-1071755206.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

كولونيل أمريكي يعلن عن قرب سقوط أوكرانيا دون إرسال قوات الناتو

13:31 GMT 16.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح ضابط في الجيش الأمريكي أن القوات الأوكرانية ستبدأ بالتراجع من دون دعم جيوش دول الناتو.
وقال اللفتنانت كولونيل في الجيش الامريكي توني شافر، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، أن الأوكرانيين لن يكونوا قادرين على الانتصار في معركة أرتيوموفسك (باخموت)، أو في حرب طويلة الأمد دون قوات برية إضافية من الخارج - أمريكا أو الناتو.

ووصف شافر هذه التوقعات السلبية بغير المريحة لواشنطن لكنها تستند إلى حقائق واقعية.

ووفقا له، فإن الخبراء الغربيين مخطئون عندما يقولون إن أرتيوموفسك ليس لها أهمية استراتيجية للقوات المسلحة لأوكرانيا.
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
أوكرانيا ترسل مقاتلين أجانب إلى باخموت لاحتواء تقدم القوات الروسية
30 ديسمبر 2022, 06:32 GMT
وأشار إلى أن المدينة هي مركز لوجستي يزود القوات الأوكرانية في دونباس، لذا فإن المعركة من أجلها تشبه الربع الثالث من مباراة كرة قدم مهمة للغاية.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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