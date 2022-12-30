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https://sputnikarabic.ae/20221230/أوكرانيا-ترسل-مقاتلين-أجانب-إلى-باخموت-لاحتواء-تقدم-القوات-الروسية-1071755206.html
أوكرانيا ترسل مقاتلين أجانب إلى باخموت لاحتواء تقدم القوات الروسية
أوكرانيا ترسل مقاتلين أجانب إلى باخموت لاحتواء تقدم القوات الروسية
أكد مصدر في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن كييف أرسلت مقاتلين أجانب إلى مدن منطقة باخموت، وذلك من أجل محاولة منع تقدم القوات الروسية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T06:32+0000
2022-12-30T06:32+0000
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لوغانسك- سبوتنيك. وحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن مفارز إضافية من المقاتلين الأجانب دفعت بهم أوكرانيا إلى مناطق مدن باخموت، المعروفة أيضًا باسم أرتيوموفسك، وسوليدار لاحتواء تقدم القوات الروسية.وقال ماروتشكو: "في مواجهة تقدم تشكيلات المعركة، أرسلت القيادة الأوكرانية فصائل للرد السريع تتألف حصريًا من الأجانب إلى منطقة أرتيوموفسك وسوليدار".وقال إن المفارز كانت مجموعات متحركة مزودة بأسلحة دول الناتو. يستخدمون عربات همر المدرعة ويتم التنسيق بين المجموعات مع القيادة الأوكرانية من قبل المترجمين.وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي باخموت وسوليدار.وتقع باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تم دمجها في روسيا هذا الخريف بعد استفتاء بين مواطنيها، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس وسط العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

أوكرانيا ترسل مقاتلين أجانب إلى باخموت لاحتواء تقدم القوات الروسية

06:32 GMT 30.12.2022
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© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أكد مصدر في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن كييف أرسلت مقاتلين أجانب إلى مدن منطقة باخموت، وذلك من أجل محاولة منع تقدم القوات الروسية.
لوغانسك- سبوتنيك. وحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، أوضح أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أن مفارز إضافية من المقاتلين الأجانب دفعت بهم أوكرانيا إلى مناطق مدن باخموت، المعروفة أيضًا باسم أرتيوموفسك، وسوليدار لاحتواء تقدم القوات الروسية.
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وقال ماروتشكو: "في مواجهة تقدم تشكيلات المعركة، أرسلت القيادة الأوكرانية فصائل للرد السريع تتألف حصريًا من الأجانب إلى منطقة أرتيوموفسك وسوليدار".
وقال إن المفارز كانت مجموعات متحركة مزودة بأسلحة دول الناتو. يستخدمون عربات همر المدرعة ويتم التنسيق بين المجموعات مع القيادة الأوكرانية من قبل المترجمين.

وأضاف ماروتشكو أن "كل مجموعة لديها مترجم، حيث إن المسلحين لا يعرفون اللغة الروسية ويتواصلون مع بعضهم بعضا في الغالب باللغة الإنجليزية".

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في منطقتي باخموت وسوليدار.
وتقع باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي تم دمجها في روسيا هذا الخريف بعد استفتاء بين مواطنيها، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس وسط العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.
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