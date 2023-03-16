https://sputnikarabic.ae/20230316/ناسا-الكويكب-الذي-قد-يضرب-الأرض-في-عيد-الحب-عام-2046-سيخطئ-الهدف-فيديو--1074818766.html

"ناسا": الكويكب الذي قد يضرب الأرض في "عيد الحب" عام 2046 "سيخطئ الهدف"... فيديو

"ناسا": الكويكب الذي قد يضرب الأرض في "عيد الحب" عام 2046 "سيخطئ الهدف"... فيديو

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنه "بعد مغازلة قصيرة مع الموت"، فإن الكويكب المكتشف حديثًا والذي قدرت إمكانية ارتطامه بكوكب الأرض بنسبة 1 من 600، في يوم... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T15:19+0000

2023-03-16T15:19+0000

2023-03-16T15:23+0000

مجتمع

علوم

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واكتشف الكويكب لأول مرة بتاريخ 27 من فبراير/ شباط، وحمل رمز "2023 DW"، يبلغ قطره حوالي 165 قدما (50 مترا)، أو تقريبا بطول مسبح أولمبي.وبعد قيام "ناسا" بتنفيذ مراجعة لهذه التقديرات، فقد أوضحت أن فرص اصطدام الكويكب بالأرض هي حوالي 1 من 770، مما يعني أن لديه فرصة بنسبة 99.87% أن يمر بجانب الأرض دون أن يرتطم بها.كما قام مركز تنسيق الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بتخفيض تقدير المخاطر الخاص بالكويكب، حيث خفض احتمالات التأثير من فرصة 1 من 625 إلى حوالي 1 من 1584.وبحسب مجلة "livescience" العلمية، تتعقب وكالة "ناسا" مواقع ومدارات ما يقرب من 28000 كويكب، وتتبعها عن طريق نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي (ATLAS)، وهو عبارة عن مجموعة من أربعة تلسكوبات يمكنها إجراء مسح لكامل للسماءكل 24 ساعة.تحدد وكالة الفضاء أي جسم فضائي يقع ضمن نطاق 120 مليون ميل (193 مليون كيلومتر) من الأرض على أنه "جسم قريب من الأرض" وتصنف أي جسم كبير يقع ضمن 4.65 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر) من كوكبنا على أنه "يحتمل أن يكون خطيرًا. "

https://sputnikarabic.ae/20230315/دراسة-حديثة-تتوصل-إلى-الحلقة-المفقودة-حول-مصدر-الماء-في-النظام-الشمسي-1074759770.html

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