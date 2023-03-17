https://sputnikarabic.ae/20230317/أزمة-صحية-في-أمريكا-بسبب-ارتفاع-وفيات-الأمهات-بشكل-كبير-1074852025.html
أزمة صحية في أمريكا بسبب ارتفاع وفيات الأمهات بشكل كبير
أزمة صحية في أمريكا بسبب ارتفاع وفيات الأمهات بشكل كبير
أشار تقرير جديد إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة في عام 2021، العام الثاني لوباء "كوفيد-19"، مع احتمال وفاة النساء السود أكثر من النساء البيض،... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:28+0000
2023-03-17T12:28+0000
2023-03-17T12:28+0000
منوعات
الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية
وفيات
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وكشف المركز الوطني للإحصاءات الصحية (NCHS)، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن ما مجموعه 1205 امرأة توفين في الولايات المتحدة أثناء الحمل أو بعد وقت قصير من الولادة في عام 2021، ارتفاعا من 861 في عام 2020 ومن 754 في عام 2019.وأضاف التقرير أن معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة هو الأعلى بين الدول ذات الدخل المرتفع، وكان عدد الوفيات في عام 2021 هو الأعلى منذ منتصف الستينيات.كان هناك 32.9 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية في عام 2021، ارتفاعا من 23.8 لكل 100.000 في عام 2020 و20.1 لكل 100.000 في عام 2019، يضيف التقرير.كان معدل وفيات الأمهات للنساء السود في عام 2021 هو 69.9 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية، أي 2.6 ضعف معدل النساء البيض، والذي كان 26.6 حالة وفاة لكل 100.000.تُعرِّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمهات على أنها وفاة أثناء الحمل أو في غضون 42 يوما بعد الولادة لأي سبب يتعلق بالحمل أو يتفاقم بسببه.لم يقدم تقرير المركز أي أسباب لزيادة وفيات الأمهات في الولايات المتحدة في عام 2021 أو التفاوت بين النساء السود والنساء البيض.قال هوسكينز في بيان إن القضاء على "عدم المساواة العرقية في الصحة" يجب أن يكون أولوية قصوى للصحة العامة، مضيفا: "لا يزال الأشخاص من السود الحوامل وبعد الولادة يشكلون عددا غير متناسب من وفيات الأمهات بمعدلات متزايدة ومثيرة للقلق... هذا الاتجاه يجب أن يتوقف".
https://sputnikarabic.ae/20221230/تقارير-أعداد-وفيات-كورونا-ما-زالت-غير-دقيقة-بعد-مرور-3-سنوات-1071775381.html
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منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, وفيات
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية, وفيات
أزمة صحية في أمريكا بسبب ارتفاع وفيات الأمهات بشكل كبير
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أشار تقرير جديد إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة في عام 2021، العام الثاني لوباء "كوفيد-19"، مع احتمال وفاة النساء السود أكثر من النساء البيض، بحسب التقرير.
وكشف المركز الوطني للإحصاءات الصحية (NCHS)، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن ما مجموعه 1205 امرأة توفين في الولايات المتحدة أثناء الحمل أو بعد وقت قصير من الولادة في عام 2021، ارتفاعا من 861 في عام 2020 ومن 754 في عام 2019.
وأضاف التقرير
أن معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة هو الأعلى بين الدول ذات الدخل المرتفع، وكان عدد الوفيات في عام 2021 هو الأعلى منذ منتصف الستينيات.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: "أقوى دولة في العالم لا ينبغي أن تقبل هذا على أنه حقيقة. هذه أزمة".
كان هناك 32.9 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية في عام 2021، ارتفاعا من 23.8 لكل 100.000 في عام 2020 و20.1 لكل 100.000 في عام 2019، يضيف التقرير.
كان معدل وفيات الأمهات للنساء السود في عام 2021 هو 69.9 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية، أي 2.6 ضعف معدل النساء البيض، والذي كان 26.6 حالة وفاة لكل 100.000.
30 ديسمبر 2022, 17:48 GMT
تُعرِّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمهات على أنها وفاة أثناء الحمل أو في غضون 42 يوما بعد الولادة لأي سبب يتعلق بالحمل أو يتفاقم بسببه.
لم يقدم تقرير المركز أي أسباب لزيادة وفيات الأمهات في الولايات المتحدة في عام 2021 أو التفاوت بين النساء السود والنساء البيض.
قال إفاث عباسي هوسكينز، رئيس الكلية الأمريكية في طب النساء والتوليد: "كان لوباء "كوفيد-19" تأثير مأساوي ومأساوي على معدلات وفيات الأمهات، لكن لا يمكننا أن نسمح لهذه الحقيقة أن تحجب حقيقة وجود أزمة وفيات بين الأمهات وما زالت موجودة بالفعل".
قال هوسكينز في بيان إن القضاء على "عدم المساواة العرقية في الصحة" يجب أن يكون أولوية قصوى للصحة العامة، مضيفا: "لا يزال الأشخاص من السود الحوامل وبعد الولادة يشكلون عددا غير متناسب من وفيات الأمهات بمعدلات متزايدة ومثيرة للقلق... هذا الاتجاه يجب أن يتوقف".