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الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230317/تسلسل-زمني-تصريحات-صدام-حسين-منذ-بداية-الغزو-الأمريكي-وحتى-القبض-عليه-1074678541.html
تسلسل زمني... تصريحات صدام حسين منذ بداية الغزو الأمريكي وحتى القبض عليه
تسلسل زمني... تصريحات صدام حسين منذ بداية الغزو الأمريكي وحتى القبض عليه
وجّه الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عددًا من الرسائل في الفترة ما بين بداية الغزو الأمريكي وحتى لحظة إلقاء القبض عليه في يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول عام... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:23+0000
2023-03-17T12:23+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
أخبار العراق اليوم
صدام حسين
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وحرص صدام خلال رسائله على تنظيم صفوف مقاومة الاحتلال الأمريكي ورفع معنويات رافضي الغزو، وفيما يلي نذكر أبرز ما تضمنته تلك الرسائل لما لها من أهمية تاريخية.لمشاهدة وقراءة المزيد على مشروع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.
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العراق, أخبار العراق اليوم, видео, صدام حسين
العراق, أخبار العراق اليوم, видео, صدام حسين

تسلسل زمني... تصريحات صدام حسين منذ بداية الغزو الأمريكي وحتى القبض عليه

12:23 GMT 17.03.2023
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وجّه الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عددًا من الرسائل في الفترة ما بين بداية الغزو الأمريكي وحتى لحظة إلقاء القبض عليه في يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول عام 2003.
وحرص صدام خلال رسائله على تنظيم صفوف مقاومة الاحتلال الأمريكي ورفع معنويات رافضي الغزو، وفيما يلي نذكر أبرز ما تضمنته تلك الرسائل لما لها من أهمية تاريخية.
لمشاهدة وقراءة المزيد على مشروع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.
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