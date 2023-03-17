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توزيع أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الجزائر بمناسبة "عيد النصر"
توزيع أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الجزائر بمناسبة "عيد النصر"
كشف المدير العام للسكن في الجزائر محـمد مرجاني، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 23 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيد النصر الذي يصادف بتاريخ 19 مارس/ آذار المقبل. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:09+0000
2023-03-17T09:09+0000
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وأكد مرجاني في تصريحات أدلى بها لـ"النهار تي في" أنه "سيتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الجزائر بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس".ونوه المسؤول الجزائري، بحسب المصدر، إلى أنه جاري تجهير 740 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2023.وبين مرجاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة نوعية الشقق قبل أي عملية تسليم.وفي 1 يوليو/ تموز من العام ذاته، جرى الاستفتاء على تقرير المصير، وتوج بنيل الجزائر استقلالها في 5 يوليو.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الجزائر-تكشف-عن-خارطة-عمل-استراتيجية-لتحقيق-الأمن-الغذائي-1074810118.html
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

توزيع أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الجزائر بمناسبة "عيد النصر"

09:09 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020
الجزائر العاصمة، 29 يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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كشف المدير العام للسكن في الجزائر محـمد مرجاني، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 23 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيد النصر الذي يصادف بتاريخ 19 مارس/ آذار المقبل.
وأكد مرجاني في تصريحات أدلى بها لـ"النهار تي في" أنه "سيتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الجزائر بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس".

وأشار مرجاني إلى أنه "تم توزيع أزيد (أكثر) من 920 ألف سكن من سنة 2020 إلى غاية 2022".

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ونوه المسؤول الجزائري، بحسب المصدر، إلى أنه جاري تجهير 740 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2023.
وبين مرجاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة نوعية الشقق قبل أي عملية تسليم.

وتحتفل الجزائر "بعيد النصر" في 19 مارس / آذار من كل عام، وهو التاريخ الذي انتهت فيه الحرب بين "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية والجيش الفرنسي، بعد 132 سنة من الاحتلال، بتوقيع "اتفاقيات إيفيان" عام 1962.

وفي 1 يوليو/ تموز من العام ذاته، جرى الاستفتاء على تقرير المصير، وتوج بنيل الجزائر استقلالها في 5 يوليو.
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