https://sputnikarabic.ae/20230317/توزيع-أكثر-من-23-ألف-وحدة-سكنية-في-الجزائر-بمناسبة-عيد-النصر---1074844057.html
توزيع أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الجزائر بمناسبة "عيد النصر"
توزيع أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الجزائر بمناسبة "عيد النصر"
كشف المدير العام للسكن في الجزائر محـمد مرجاني، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 23 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيد النصر الذي يصادف بتاريخ 19 مارس/ آذار المقبل. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:09+0000
2023-03-17T09:09+0000
2023-03-17T09:09+0000
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/08/1047436416_0:34:1738:1011_1920x0_80_0_0_2f3ba4bae4c5116326a63270aaf634af.jpg
وأكد مرجاني في تصريحات أدلى بها لـ"النهار تي في" أنه "سيتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الجزائر بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس".ونوه المسؤول الجزائري، بحسب المصدر، إلى أنه جاري تجهير 740 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2023.وبين مرجاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة نوعية الشقق قبل أي عملية تسليم.وفي 1 يوليو/ تموز من العام ذاته، جرى الاستفتاء على تقرير المصير، وتوج بنيل الجزائر استقلالها في 5 يوليو.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الجزائر-تكشف-عن-خارطة-عمل-استراتيجية-لتحقيق-الأمن-الغذائي-1074810118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/08/1047436416_101:0:1449:1011_1920x0_80_0_0_6529915d84fa6e67ea051c01a5ccb904.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
توزيع أكثر من 23 ألف وحدة سكنية في الجزائر بمناسبة "عيد النصر"
تابعنا عبر
كشف المدير العام للسكن في الجزائر محـمد مرجاني، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 23 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيد النصر الذي يصادف بتاريخ 19 مارس/ آذار المقبل.
وأكد مرجاني في تصريحات أدلى بها لـ"النهار تي في" أنه "سيتم توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مختلف ولايات الجزائر بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس".
وأشار مرجاني إلى أنه "تم توزيع أزيد (أكثر) من 920 ألف سكن من سنة 2020 إلى غاية 2022".
ونوه المسؤول الجزائري، بحسب المصدر
، إلى أنه جاري تجهير 740 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2023.
وبين مرجاني أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة نوعية الشقق قبل أي عملية تسليم.
وتحتفل الجزائر "بعيد النصر" في 19 مارس / آذار من كل عام، وهو التاريخ الذي انتهت فيه الحرب بين "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية والجيش الفرنسي، بعد 132 سنة من الاحتلال، بتوقيع "اتفاقيات إيفيان" عام 1962.
وفي 1 يوليو/ تموز من العام ذاته، جرى الاستفتاء على تقرير المصير، وتوج بنيل الجزائر استقلالها في 5 يوليو.