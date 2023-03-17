https://sputnikarabic.ae/20230317/روسيا-وأذربيجان-وإيران-بصدد-إبرام-اتفاقية-استكمال-بناء-خط-السكك-الحديدية-شمال-جنوب-العام-الجاري-1074858730.html
روسيا وأذربيجان وإيران بصدد إبرام اتفاقية استكمال بناء خط السكك الحديدية "شمال-جنوب" العام الجاري
روسيا وأذربيجان وإيران بصدد إبرام اتفاقية استكمال بناء خط السكك الحديدية "شمال-جنوب" العام الجاري
أعلن النائب الأول لمدير عام شركة السكك الحديدية الروسية، سيرغي بافلوف، اليوم الجمعة، أن روسيا وأذربيجان وإيران تعتزم إبرام اتفاق حكومي مشترك بشأن إنشاء القسم... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T15:42+0000
2023-03-17T15:42+0000
2023-03-17T15:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بافلوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي لدول رابطة الدول المستقلة إن "وزارة النقل تقوم حاليا بإعداد اتفاقيتين حكوميتين؛ الأولى بين إيران وروسيا والأخرى في صيغة ثلاثية بين أذربيجان وروسيا وإيران".وفي رد على سؤال حول ما إذا كان سيتم التوقيع على الوثيقة هذا العام قال بافلوف: "بالتأكيد".جدير بالذكر أن الحديث يدور عن بناء الجزء الأخير من خط السكك الحديدية "رشت -أستارا" من ممر النقل "شمال - جنوب" وهو طريق متعدد الوسائط من سانت بطرسبورغ الروسية إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7.2 ألف كيلومتر.الممر هو بديل للطريق البحري الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس.هناك ثلاثة مسارات لهذا الممر الدولي؛ عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) بالإضافة إلى مسارين الغربي والشرقي (برا).يُعد قسم "رشت-أستارا" جزءا أخيرا من المسار الغربي، وهو ضروري لتشغيل كامل خط السكك الحديدية على طول ممر "شمال - جنوب".
https://sputnikarabic.ae/20220619/بدء-نشاط-الخط-الحديدي-الترانزيتي-لكازاخستان-إلى-أوروبا-عبر-إيران-1063871212.html
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العالم, روسيا, إيران, محطة قطار, أذربيجان
العالم, روسيا, إيران, محطة قطار, أذربيجان
روسيا وأذربيجان وإيران بصدد إبرام اتفاقية استكمال بناء خط السكك الحديدية "شمال-جنوب" العام الجاري
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أعلن النائب الأول لمدير عام شركة السكك الحديدية الروسية، سيرغي بافلوف، اليوم الجمعة، أن روسيا وأذربيجان وإيران تعتزم إبرام اتفاق حكومي مشترك بشأن إنشاء القسم الأخير "رشت -أستارا" الضروري لإكمال بناء خط السكك الحديدية البري في إطار مشروع ممر "شمال - جنوب"، خلال العام الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال بافلوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي لدول رابطة الدول المستقلة إن "وزارة النقل تقوم حاليا بإعداد اتفاقيتين حكوميتين؛ الأولى بين إيران وروسيا والأخرى في صيغة ثلاثية بين أذربيجان وروسيا وإيران".
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان سيتم التوقيع على الوثيقة هذا العام قال بافلوف: "بالتأكيد".
جدير بالذكر أن الحديث يدور عن بناء الجزء الأخير من خط السكك الحديدية "رشت -أستارا" من ممر النقل "شمال - جنوب" وهو طريق متعدد الوسائط من سانت بطرسبورغ الروسية إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7.2 ألف كيلومتر.
الممر هو بديل للطريق البحري الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس.
هناك ثلاثة مسارات لهذا الممر الدولي؛ عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) بالإضافة إلى مسارين الغربي والشرقي (برا).
يُعد قسم "رشت-أستارا" جزءا أخيرا من المسار الغربي، وهو ضروري لتشغيل كامل خط السكك الحديدية على طول ممر "شمال - جنوب".