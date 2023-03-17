https://sputnikarabic.ae/20230317/زاخاروفا-تنشر-صورة-غريبة-لوزير-الخارجية-الدنماركي-وتبحت-عن-أخرى-في-العراق--1074848273.html

زاخاروفا تنشر صورة غريبة لوزير الخارجية الدنماركي وتبحث عن أخرى في العراق

زاخاروفا تنشر صورة غريبة لوزير الخارجية الدنماركي وتبحث عن أخرى في العراق

نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صورة قديمة لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، على خلفية تصريحات الأخير حول التحقيقات في التفجيرات... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T11:11+0000

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العالم العربي

روسيا

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وعلّقت زاخاروفا في منشور على قناتها في تلغرام، على تصريحات الوزير الدنماركي الذي زعم فيها بـ "عدم السماح لموسكو بالتحقيق في تخريب السيل الشمالي"، معتبرًا أن "الدنمارك والسويد وألمانيا، تحترم سيادة القانون، لهذا يمكن الوثوق بتحقيقاتها".وتابعت زاخاروفا، ساخرةً من تعليق الوزير الدنماركي على الصورة: "ويكتب لارس: (لقد دعمنا السكان المحليين... رأينا تلك القاذفات تحلق فوق السهل، حيث كنا منذ وقت قليل، تلقي بالقنابل. لو كنت أعلم أن الأمر خطير إلى هذه الدرجة، لا أدري، ما كنت سأذهب إلى هناك)".يذكر أنه في 5 فبراير / شباط من العام 2003، وقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، أمام مجلس الأمن يشير بأنبوب اختبار صغير يحتوي على مسحوق أبيض، ليؤكد أنه يقدم أدلة وصفها بـ "الدامغة" آنذاك عن إخفاء نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، وأنه يواصل خروقاته المادية لقرار مجلس الأمن 1441 عام 2002، ليكشف فيما بعد أن هذا المسحوق لم يكن يحتوي على أي مادة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل وأن القضية كانت مجرد كذبة أمريكية.وكلفت هذه الكذبة الأمريكية شعب العراق ثمنًا باهظًا، لا يزال يدفعه حتى اليوم، وكانت نقطة الانطلاق إلى غزو العراق، وسلب عشرات الآلاف من الأبرياء أرواحهم، وهدم منازلهم وحرق حاضرهم ومستقبلهم، تمثل بحسب المراقبين وصمة عار وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

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