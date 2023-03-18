https://sputnikarabic.ae/20230318/وزير-الخارجية-التركي-يغرد-عن-فتح-فصل-جديد-مع-مصر-1074885583.html

وزير الخارجية التركي يغرد عن فتح "فصل جديد" مع مصر

وزير الخارجية التركي يغرد عن فتح "فصل جديد" مع مصر

علق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن زيارته إلى مصر، اليوم السبت، والتي تعد ‏الأولى بعد 10 سنوات من القطيعة بين البلدين.‏ 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T13:31+0000

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وكتب أوغلو عبر "تويتر": "لقد فتحنا فصلا جديدا مع مصر، وهي دولة تربطنا بها روابط تاريخية".بعد ذلك، لخّص وزير الخارجية التركي، اتفاقياته مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة على النحو التالي: رفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، وزيادة تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة، وزيادة التشاور والتعاون في الشؤون الإقليمية".وحث وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".وأضاف "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال".وتابع "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20230318/شكري-نعمل-من-أجل-تطبيع-العلاقات-مع-تركيا-وبدء-مرحلة-جديدة-من-التعاون-1074879455.html

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